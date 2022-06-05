海工會政治檔案下落不明 國民黨「板橋庫房」列調查重點

國民黨涉嫌隱匿海工會等政治檔案，促轉會於5月中旬依「刑事訴訟法」規定，移請台北地方檢察署偵辦，正式告發國民黨。（資料照）

2022/06/05 13:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨持有海工會等政治檔案多次不通報，涉嫌隱匿政治檔案，促轉會5月已向台北地檢署告發。促轉會提交給行政院的任務總結報告建議，承接機關檔案局應接續要求國民黨提出工作會檔案，並研議對國民黨與有關人員進行裁罰，調查可能存放地點「板橋庫房」確切所在地。

據調查結果，以威權統治時期，台灣大專院校的監控體系而言，參與單位除國安局、警政署、調查局、警總、教育部、台灣省政府教育廳外，還包含國民黨社工會及青工會。

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報告指出，國民黨海工會與國安局、警總等單位合作，協助蒐集海外反對人士資料。警總為執行有關「文化審檢」工作，召集黨政軍各單位成立「正言會報」，國民黨文工會即為其中一員。為強化國內反情報工作成立「金湯會報」，國民黨社工會也參與其中，社工會甚至參與情治系統，監控台灣基督長老教會。

針對國民黨各工作會檔案資料，總結報告彙整四大謎團及未來調查方向，包括：一、位於八德路的國民黨中央黨部現址，是否有其他工作會檔案或未通報的政治檔案？二、國民黨各工作會檔案的下落？「板橋庫房」的確切地點為何？國民黨應對專案小組是否掌握其他與政治檔案有關資訊？

報告直指，綜合促轉會各項調查可以得知，國民黨確實持有工作會等相關檔案，然而卻未依法通報與提出。針對國民黨及其有關人員面對函詢，多次否認有工作會檔案存在，可依「促進轉型正義條例」第16條規定，繼續按次連續處罰。

促轉會調查發現，雖然國民黨宣稱已無持有工作會檔案及其他政治檔案，但八德路的黨史庫房仍存有部分青工會、婦工會及陸工會檔案，顯見國民黨對於黨史資料存放空間配置及檔案下落有所隱瞞，應積極調查國民黨中央黨部是否仍有工作會檔案。

其次，工作會檔案乃由國民黨各單位交給黨史館託管，黨史館是最重要調查對象。近年歷任黨史館主任，如邵銘煌、王文隆實為關鍵人物，相關公文紀錄顯示這兩人對工作會檔案之處理涉入至深，有賴承接機關賡續辦理。

報告建議，針對國民黨中央黨部搬遷期間，以及「待清計畫」進行期間，曾於行管會及下轄總務室任職的黨職人員進行調查，以了解「板橋庫房」確切地點。除黨史館外，國民黨行管會主管與總務室主管，應是板橋庫房與八德大樓內，檔案存放配置調查的重點對象。

此外，國民黨文傳會作為黨史館上級單位，對黨史館相關經費動支與業務辦理情形均有掌握，在促轉條例通過後，黨史館採取哪些作為，規避政府對政治檔案的徵集，建議未來應調查國民黨近5年內任職的文傳會主委以進一步釐清。

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