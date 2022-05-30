促轉會公布壓迫體制規模 國民黨曾建上萬組織滲透台灣

促轉會統計，曾在起訴與審判等各階段參與審判各階段的決策人員，包含軍事檢察官、審判官、各級軍政官員、總統府官員到總統，總共1994人。（取自促轉會任務總結報告）

2022/05/30 09:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會任務總結報告公布威權統治時期之壓迫體制圖像，1952年7月，中國國民黨「區域黨部」建立1萬5千多個滲透台灣社會的小組組織，吸收黨員11萬5千多人。「特別黨部」於同一時間建立2萬3千多個滲透的小組組織，黨員近16萬3千多人。

促轉會報告指出，國民黨准尉以上從政幹部及各級士兵委員均需建立個人資料。至1957年時各級黨部納入管理的幹部個人資料共12萬1635份，提供人事查核會簽參考資料共調閱5萬6300份。透過人事查核，特種黨部掌握軍職人員升遷管道，並透過掌握個資，控制軍隊。

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國安情治系統以「金湯會報」、「大專院校保防工作」、「海外政治偵防及護照加簽」、「特殊分子輔考」、「人事控制」等幾個面向的工作，由國安局領導各情治單位分工合作，執行政治偵防、操作人事控制，與控制人民思想及遷徙自由。

特別值得注意的是，幾乎無所不在的國民黨組織，在每個場域皆密切與情治機關協力。另外，外交部、教育部等行政機關，也在與黨務、情治機關合作之列，共同鞏固威權的統治秩序。

報告強調，國民黨作為早期保防制度的主導者，在監控系統中，與各級機關、情治系統密切合作，即使在保防制度回歸情治機關後，國民黨黨務系統如社工會仍在協力之列。國民黨也以黨務需要為名，持續向各機關索取人事保防資料。這類社會監控除了日常性的保防作為外，亦在不同社會場域、針對特定群體建置網絡。

促轉會推估，威權統治時期政治案件當事人2萬2028人。《國家安全局局史》中記錄，1950至1967年間以「叛亂犯偵結處理」者有2萬6228人。

據統計，曾在起訴與審判等各階段參與審判各階段的決策人員，包含軍事檢察官、審判官、各級軍政官員、總統府官員到總統，總共1994人。

1980年，調查局人員約1800人，編制保防人員5000人，保防布建人數4萬9000人。外部布建人數3萬人，外部校園布建人數3000至4000人，調查局該年度布建經費5000萬元；調查局自1980至1993年間建立情報網的布建預算花費約10億多元；警備總司令部在威權統治時期查禁刊物共有書刊將近40萬種，報刊939種、雜誌2萬1956種、唱片8569種。

此外，促轉會研究，前總統蔣介石在1950年代軍事審判案件中扮演著顯著的角色，他的重判傾向在實務上使得軍法官「揣摩上意」，並加重刑度或加長審判流程。

若以初審未判死刑而終審遭判死刑者為母體，蔣介石核覆的案件，有超過8成人刑度被加重，超過3成人被改判為死刑。再檢視判處死刑最多的軍法官判決後更會發現，蔣介石的覆判實具有決定性的影響。

促轉會指出，前揭數據是威權統治時期，各政府機關與執政黨作為的部分紀錄，雖不完整，仍足以讓人初步揣想壓迫體制的規模。

促轉會研究，前總統蔣介石在1950年代軍事審判案件中扮演著顯著的角色，他的重判傾向在實務上使得軍法官「揣摩上意」，並加重刑度或加長審判流程。（記者陳鈺馥攝）

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