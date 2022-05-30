國民黨將華航「秘密」改成黨營事業 促轉會：獲蔣中正照准！

促轉會任務總結報告揭露，1968年中國國民黨秘密將中華航空改為黨營事業，獲國民黨總裁蔣中正照准。（資料照）

2022/05/30 10:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會任務總結報告揭露，1968年中國國民黨秘密將中華航空改為黨營事業，獲國民黨總裁蔣中正照准。促轉會在《總裁批簽》檔案中發現，1959年由中華民國政府為首出資創辦的中華航空公司（China Airlines），老蔣以總裁身分同意將華航秘密改成黨營事業，對外不張揚。

《總裁批簽》檔案記載，「本黨中常會為加強國防建設、發展航空事業，擬接受中華航空公司之建議，將該公司改為黨營事業，投資新台幣2億8千萬元（約美金700萬元），但為保持該公司對外身分之秘密起見，特准其免依《黨營事業管理通則》辦理」。

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促轉會報告指出，蔣中正個人混淆總統與總裁的角色，縱容黨政不分，造成威權統治時期在黨國不分的情境下，國民黨曾從事涉及國家統治權之國家公權力事務，協助或代行國家公務行為，或以黨內組織實質取代或融合國家機關的職權，侵奪國家公權力。

促轉會質疑，國民黨再以執行國家行政事務為名，將政黨的運作經費公然掛在國家預算上，或要求專款補助、撥交財產或低利貸款等特別待遇。此等作為常經蔣中正以國民黨總裁身分知悉或照准。在黨營事業部分，民國57年國民黨秘密將中華航空改為黨營事業，獲蔣中正照准。

另外，在1952年，國民黨內向蔣中正提出有關《中央日報》等九大黨營事業的營運資金報告，表示在營運資金籌措上，除由「本黨」儘量籌措，也會有銀行予以貸放之便利。九家黨營事業分別為中央日報、中華日報、正中書局、農業教育電影公司、中華印刷公司、中國廣播公司、齊魯公司、裕台公司、香港時報。

史料顯示，蔣中正對於銀行給予國民黨放貸便利一事是知情的。其他案例，如國民黨協助台灣省黨部收回國際戲院，撥交農業教育電影公司經營，以資補助。正中書局與香港時報向中央銀行、台灣銀行等政府銀行低利貸款，以減低成本。

促轉會調查發現，黨營中國廣播公司則與政府合作，與行政院簽訂合約，由政府徵用為期5年，徵用期間內，由政府補助277人的薪津，並自1950年1月起，按月補助事業費5萬元；此外如物價波動或創設電台時，尚得增加補助等項。

根據《總裁批簽》檔案顯示，國民黨依然從事「國家任務」，例如以政黨身分繼續對大陸工作，並支領政府協款。促轉會指出，該黨1953年可籌財源，總額為2100萬元，其中政府協款過半達1100萬元，並能商請政府負責同志照顧，1952年度成案，列入國家預算之中。

促轉會舉例，1954年1月23日呈文裡，可見政黨預算經費追加、動用、流用，可越過相關部門財政會計程序為之，並以政府預算挪為黨費之用。這些案例都出自《總裁批簽》，顯然蔣中正對此等情事皆明顯知情，甚至積極同意。

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