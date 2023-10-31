士林分局毒品掉包案 主謀與共犯警校就認識互為學長、學弟

北市警士林分局警備隊警員陳信安。（取自臉書）

2023/10/31 17:54

共犯張晉維任職基市警局曾涉毒品掉包判5年6月

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警士林分局警備隊警員陳信安，去年12月涉入一起毒品掉包案，昨被新北地檢署指揮督察人員帶走，複訊後遭羈押禁見獲准，北市警也火速將他免職。檢警還查出，此案中另名共犯，赫然就是也曾犯下毒品掉包案的前基隆市警局警員張晉維；陳、張此次之所以會「聯手」，是因為兩人早在就讀警校時就認識，還互為學長、學弟。

據了解，陳信安與張晉維兩人在就讀警校時就認識，兩人互為學長、學弟。陳考取105特考班後，2019年分發到士林分局；陳在2020年5月到隔年2月請侍親假，2021年1月到2022年12月又請育嬰假，期間還去參選士林區里長，去年12月才復職。

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陳考取警職約4年，但期間有將近2年都請假，他就是在休職期間投資期貨失利積欠大筆債務，才將歪腦筋動到毒品上，沒想到他復職當月就涉入毒品掉包案。

根據判決，張晉維2017年到2021年，原本在基隆市警局一分局南榮路派出所任職，但期間他因績效壓力找來同事跟詐騙集團車手掛勾，還私吞120萬元贓款。此外，張得知余姓男子有買毒管道，於是由余男以買毒為由誘出毒販，張再找來與同所同仁周聖倫、黃民欣現身查緝，再違反侵占部分毒品，張因此案被判刑5年6個月。

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張晉維（右）、周聖倫（左）等員警被控假藉辦案掉包毒品黑吃黑。（資料照）

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