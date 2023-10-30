宜蘭「寂寞派出所」不再寂寞 裁撤26年思源派出所將活化

宜蘭思源派出所舊址被白雪包圍的寂靜場景，散發「寂寞派出所」氛圍，圖為2021年1月拍攝的畫面。（圖由沈張鴻提供）

2023/10/30 18:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1997年裁撤的宜蘭縣大同鄉思源派出所，2年多前被拍到白雪包圍寂靜場景，散發「寂寞派出所」特殊氛圍，畫面曝光後意外爆紅，縣議員陳俊宇、沈志弘提議規劃為賞雪及踏青景點活化，讓「寂寞派出所」不再寂寞；縣府回應，已委託顧問公司作初步規劃。

2021年1月，宜蘭縣知名攝影師沈張鴻到宜蘭與台中交界處山區，海拔將近2000公尺的思源埡口拍攝雪景，發現一座紅白相間的2層樓派出所舊址，矗立在杳無人煙偏遠山區，還被白雪包圍，看起來相當寂寞，拍到畫面就以「寂寞派出所」之名PO上網，帶動不少追雪族上山朝聖，引來地方民代關注。

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縣議員陳俊宇在今年議會質詢時指出，思源派出所交通便捷，周邊山區是宜蘭縣最容易抵達的賞雪場域之一，同時鄰近武陵農場及熱門山徑登山口，派出所產權屬於宜蘭縣政府警察局所有，建議縣府加以活化，在四周種櫻花、開闢停車空間，冬季供追雪族賞雪據點，平時作為山友補給中繼站或生態教室使用，為「寂寞派出所」增添人氣。

大同鄉籍縣議員沈志弘說，思源派出所原本隸屬於三星警分局轄下，26年前裁撤後長期閒置，他支持活化再利用，當地的羅葉尾溪有復育櫻花鉤吻鮭，派出所除了提供遊憩功能，也能利用此處就近護溪護魚，因位處原住民傳統領域，若要整修轉作他用，必須經過部落會議同意才能施作。

縣府工旅處說，經過勘驗後，思源派出所產權與房舍結構都沒問題，已委託顧問公司初步規劃，針對建築物整修、植栽綠美化、停車空間作評估，原住民部落意見一併納入考量，全案朝向活化方向設計。

「寂寞派出所」雪景拍攝者沈張鴻說，在不破壞環境生態前提下，他樂見思源派出所活化，派出所建築位在省道台7甲線（中橫宜蘭支線）45.6公里路旁不遠處，開車可以抵達，如果規劃得宜，可望成為冬季賞雪的熱點。

宜蘭思源派出所1997年裁撤，辦公廳舍保留至今。（資料照，記者江志雄攝）

思源派出所位在宜蘭及台中交界處的偏遠山區，裁撤後長期閒置。（資料照，記者江志雄攝）

思源派出所附近山區經常雲霧繚繞。（資料照，記者江志雄攝）

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