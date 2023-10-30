屏東刺青店火警妻死夫重傷 縱火影像曝光、嫌犯被聲押

29日落網的許嫌（左二）。（記者羅欣貞攝）

2023/10/30 17:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路上一間經營多年的刺青店，昨天（29日）凌晨4點多發生火警，造成老闆夫婦一死一重傷，警方查出19歲許姓男子涉嫌縱火，案發後10小時將他拘提到案，警方偵訊後，在今天（30日）下午將全案依殺人罪及公共危險罪移送地檢署，檢方複訊後聲押。

事發在29日凌晨4點多，附近監視器影像顯示，一個全身暗色衣著的男子，走到刺青店前，在店前停留約40秒，疑似潑灑汽油，接著店前火苗突然竄出，嫌犯馬上拔腿從原路逃跑，火勢一發不可收拾，刺青店陷入火海。

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案發後警方從現場跡象研判，不排除是人為縱火，隨即展開調查，鎖定住在屏東市的19歲許姓男子涉有重嫌，當天下午2點多即在許嫌住處將他拘提到案，許嫌拒夜間偵訊，警方今天（30日）上午展開偵訊，並在下午將許嫌移送地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押。

據了解，許嫌身上有「半甲」刺青，曾經是刺青店的顧客，但後來就算不刺青，也會跑到店裡賴著不走，自己翻東西吃、躺在門口睡覺，令店家十分困擾，疑似因為曾被勸離，心生不滿而作案，但確實犯案動機或是還有其他困素，仍待檢警進一步調查。此外，許嫌稱身心狀況不佳，但警方追查他並未領有與精神疾患相關的手冊。

這起縱火案造成30歲黃姓老闆重傷，目前仍在加護病房救治、28歲陳姓老闆娘不幸身亡，死者父親今天（30日）回到現場，情緒悲憤。

畫面顯示有一個人走向刺青店。（讀者提供）

人影在店前約40秒後出現火光。（讀者提供）

人影在火光冒出後馬上從原路跑走。（讀者提供）

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