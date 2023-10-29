為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東刺青店疑遭縱火妻死夫傷 2年前民生店也曾發生火災

現場調查中。（記者羅欣貞攝）

現場調查中。（記者羅欣貞攝）

2023/10/29 11:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路上的一間刺青店，今天（29日）凌晨疑遭人縱火，造成老闆夫妻一死一傷，員工表示，刺青店原開在民生路上，2年前因電線走火發生火災，才搬到現址，店裡客源很單純，不知道為什麼會發生這種事。

員工接到通知，今天回到現場時表示，之前刺青店開在屏東市民生路，屋子、管線老舊，2年前因電線走火發生火災，處理完畢後搬到現址，昨天（28日）有開店，沒接客人，他在晚上約11點離開時，店裡還有1人，但11點多大家都離開了；平日就算沒客人，也會到店裡畫畫、準備客人的東西；老闆11月還要去比賽 ，要參加高雄的刺青展，現在發生這種事，可能要取消了，因為設備都放在1、2樓，設備都被燒到沒有了，他晚上11點離開時，都沒有異狀，聽警方說起火是4點；店裡今天本來有客人預約，客人早上看到新聞通知他，他才知道發生事情。

另名員工也表示，刺青店開了3年，之前在另外一個地方經營1年，民享路這邊2年，老闆為人和氣，比較不會去跟人家有衝突，店裡客源也都比較單純，比較沒有奇奇怪怪的人，就是比較單純的店，老闆跟老闆娘平常住在2樓，店裡平常生意還不錯，刺青師傅目前有3位，營業時間約到凌晨零時，人員出入不會複雜，在刺青店是非常單純的。

警方研判疑遭縱火，是否有與人結怨？員工也說，平常不會跟老闆問太多私事，但表面上並沒有感覺到他跟人家有一些衝突，也沒有跟人爭吵；而且夫妻感情一直都還蠻好的，昨天才跟家人聚餐回來。

警方調查，老闆夫妻平日住2樓，可能發生火警時，人往上面樓層跑，死者為28歲陳姓妻子、傷者為30歲黃姓老闆，仍在醫院救治中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉市免洗餐具工廠倉儲大火 黑煙竄天際
2023/10/29 11:17

嘉市免洗餐具工廠倉儲大火 黑煙竄天際
新店公寓清晨竄大量濃煙 婦人遭嗆暈一度命危
2023/10/29 10:00

新店公寓清晨竄大量濃煙 婦人遭嗆暈一度命危

果粉快看！年年無痛換新iPhone不是夢
屏東刺青店疑遭縱火妻死夫傷 鎖定嫌犯追緝中
2023/10/29 09:42

屏東刺青店疑遭縱火妻死夫傷 鎖定嫌犯追緝中
屏東民宅凌晨大火 2人送醫1死1傷
2023/10/29 07:53

屏東民宅凌晨大火 2人送醫1死1傷

掌握氣候變遷大趨勢
台南永康民宅火警救出2男 1人無生命徵象
2023/10/28 23:44

台南永康民宅火警救出2男 1人無生命徵象
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播