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首頁　>　社會

闖紅燈撞傷機車騎士 6人冷血下車肇逃不關心倒地傷者

自小客車撞倒機車騎士（後方倒地者），失控撞上路旁機車。（民眾提供）

自小客車撞倒機車騎士（後方倒地者），失控撞上路旁機車。（民眾提供）

2023/10/29 13:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區昨天傍晚發生一起自小客車闖紅燈擦撞機車事故，離譜的是，車禍發生後，肇事車輛下來6人，全都冷血沒上前看倒地騎士一眼，逕自逃逸。警方今天上午查獲其中一名吳姓乘客，確認車上都是越南籍移工，其中有幾人還是逃逸移工，正加強查緝。

仁武分局仁武派出所8日傍晚6時許，獲報中正路與安樂一街口發生肇事逃逸情事。員警馳赴現場查察，為20歲洪姓騎士騎機車行經時，遭一輛闖紅燈自小客車撞擊，洪男人車倒地，自小客車則失控往左衝撞上停放路旁4輛機車。

根據監視器畫面，自小客車撞上路旁機車後卡住，駕駛隨即稍微倒車騰出空間，只見6人下車，馬上從從畫面中消失，雖曾有一人折返，但也是到車上拿東西，沒有人探望受傷倒在地上的洪姓騎士。幸好洪男意識清楚，由119送往高雄榮總醫院救治，無生命危險。

警方比對監視器及現場遺留證件，已掌握駕駛28歲裴男（逃逸移工）及21歲乘客范男（逃逸移工）、及29歲吳男等人。警方上午前往吳男公司將他帶返所釐清案情，吳男供稱因車內朋友多為逃逸移工，才會心虛棄車逃逸，警方持續積極追緝涉案對象。

車上乘客陸續下車，沒人上前探望傷者。（民眾提供）

車上乘客陸續下車，沒人上前探望傷者。（民眾提供）

駕駛28歲裴男為逃逸移工，他下車也沒探望倒地傷者。（民眾提供）

駕駛28歲裴男為逃逸移工，他下車也沒探望倒地傷者。（民眾提供）

警方今天將車上吳姓移工帶回查問。（民眾提供）

警方今天將車上吳姓移工帶回查問。（民眾提供）

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