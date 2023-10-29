無照駕駛遇攔檢冒冷汗 24小時內2度攜毒品被逮

周男24時內連續被警方查獲毒品，上銬將其帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/29 09:33

〔記者陸運鋒／台北報導〕〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市20歲周姓男子無照駕駛租賃車，行經台北市大同區時，遭到路檢警方查獲毒品K他命，但不到24小時，周男行經文山區路檢點時，因全身顫抖冒冷汗，被警方察覺有異，再度被查獲大量2、3級毒品，詢後移送偵辦。

台北市保安大隊今天表示，毒品不僅戕害國民身心健康，更影響家庭功能的健全發展，對整個社會具有負面影響，將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨社區治安，維護民眾安全。

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警方調查，無業的周男家住新北中和，且有毒品前科，24日下午2時許，周男駕駛租賃車行經台北市重慶北路、敦煌路口時，遇上警方攔檢，但身上被搜出K他命1公克，詢後移送裁罰，並開出無照駕駛罰單。

據指出，周男被逮後還是不學乖，25日上午10時許，同樣駕駛租賃車，行經台北市基隆路四段、汀洲路口時，因全身顫抖冒冷汗，被路檢警方察覺有異，最後於車內搜出二級毒品咖啡包34包及三級毒品K他命20公克。

警詢時，周男皆稱是去找朋友，且毒品來源是中山區某酒店「少爺」，詢後依毒品違害防制條例移送偵辦，並持續向上溯源。

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警方將周男移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方第二次在周男車上查獲毒咖啡包34包及20公克K他命。（記者陸運鋒翻攝）

警方第一次在周男身上查獲毒品K他命。（記者陸運鋒翻攝）

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