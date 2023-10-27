涉勾結線民以毒養案北市警被聲押 法院裁定10萬交保

檢方指警員涂博閔涉嫌貪污等重罪且有勾串之虞聲押禁見，北院認為尚無羈押必要，裁定10萬元交保。（資料照）

2023/10/27 11:46

首次上稿：10:11

更新時間：11:46

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警信義分局六張犁派出所警員涂博閔，涉嫌違法勾結李姓線民，以查獲的毒咖啡包、K他命為代價，由李男協助利用釣魚方式誘出毒販，涂警再出面逮捕；檢方訊後認定兩人分別涉犯貪污等重罪且有勾串之虞，聲押禁見，但台北地院認為尚無羈押必要，昨裁定涂警10萬、李男5萬交保。

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北院稍早提供裁定理由，指涂男坦承犯利用公務電腦幫共犯李男查詢他人的個資，足認他違反個資法、刑法公務員洩漏國防以外秘密罪，但因相關證人的所述內容前後不一，因此無法認定犯貪污罪的嫌疑重大；又他犯的法條最輕本刑並非5年以上，且他有固定職業及住居所也有家人，難認有逃亡之虞，加上相關證物已扣案，故無羈押必要，裁定10萬元交保，並命不得與本案共犯及證人聯繫。

北院也指李男坦承違反個資法，但難認他違反貪污罪的嫌疑重大，惟根據他的通訊軟體對話紀錄可知有辦理護照及出國的計畫，足認有逃亡以及有串滅證之虞，不過審酌他已部分認罪，相關證物也已扣案，而無羈押必要，故裁定5萬元交保並限制出境、出海8個月，同時不得與本案共犯及證人聯繫。

29歲涂員為警專33期畢業，出身警察世家，警專畢業後分發到信義分局六張犁服務，至今7年，目前在派出所擔任內勤工作，主要負責排班，上月間才和同事成功攔阻一名六旬婦人臨櫃匯款13萬元，順利阻止詐騙而登上媒體。

涂員疑因處理案件認識25歲李姓男毒蟲，1年多來涉嫌勾結李男，由李出面購毒誘出毒品盤商，涂員再趁交易時出面逮人，查扣毒咖啡包、K他命等毒品，將部分查扣的毒品交給李男當酬勞，並涉嫌協助李男查詢他人的車籍資料。

由於涂員移送數件毒品案時，未將查扣毒品過程全程錄影錄音，引起分局懷疑，主動偵辦及報請檢方指揮，前天對涂的辦公室、住處等實施搜索，將他與李男二人逮捕。涂員否認犯案，警方詢後對兩人採尿送驗，同時移送檢方偵辦。

檢方複訊後，認定涂、李分別涉犯貪污治罪條例中竊取或侵占職務上持有之非公用私有財物罪、毒品罪、個資法等，且有勾串之虞，均聲押禁見；但北院指尚無羈押必要，昨裁定涂10萬元交保、李5萬元。

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