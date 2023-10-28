10/28 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜！

今晚（10月28日）開獎的第112000258期今彩539頭獎、第112000258期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/10/28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月28日）開獎的第112000258期今彩539頭獎、第112000258期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000258期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、09、11、12、14、17、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共255注中獎，每注可得500元；肆獎共1442注中獎，每注可得100元。

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第112000258期今彩539中獎號碼為「01、05、10、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共6725注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1001注中獎，每注可得50元。

第112000258期39樂合彩中獎號碼為「01、05、10、31、36」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共417注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9729注中獎，每注可得1125元。

第112000258期3星彩中獎號碼為「581」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000258期4星彩中獎號碼為「4255」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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