為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

10/28 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜！

今晚（10月28日）開獎的第112000258期今彩539頭獎、第112000258期雙贏彩頭獎均摃龜。

今晚（10月28日）開獎的第112000258期今彩539頭獎、第112000258期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/10/28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月28日）開獎的第112000258期今彩539頭獎、第112000258期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000258期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、09、11、12、14、17、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共255注中獎，每注可得500元；肆獎共1442注中獎，每注可得100元。

第112000258期今彩539中獎號碼為「01、05、10、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共6725注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1001注中獎，每注可得50元。

第112000258期39樂合彩中獎號碼為「01、05、10、31、36」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共417注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9729注中獎，每注可得1125元。

第112000258期3星彩中獎號碼為「581」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000258期4星彩中獎號碼為「4255」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民團盼政院成立身障就業委員會 修訂《公益彩券發行條例》助弱勢
2023/10/02 15:32

民團盼政院成立身障就業委員會 修訂《公益彩券發行條例》助弱勢
疑嘉義6.83億威力彩得主 6旬翁突捐款助貧舉家搬離租屋處
2023/10/02 06:46

疑嘉義6.83億威力彩得主 6旬翁突捐款助貧舉家搬離租屋處

果粉快看！年年無痛換新iPhone不是夢
「公益心、彩券情」健行 屏東上千身障者與民眾參與
2023/09/17 11:23

「公益心、彩券情」健行 屏東上千身障者與民眾參與
新北市第16、17家新店中正身障日照中心啟用 全市達58處據點
2023/07/25 18:30

新北市第16、17家新店中正身障日照中心啟用 全市達58處據點

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播