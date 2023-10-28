黑幫勒索崁仔頂魚販30萬元 基警拘提5人、首腦被羈押

基隆市警一分局偵查隊副隊長柯志宏（右）拘提天道盟同心會鄭姓成員（中）在他隨身包內搜出2把開山刀。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/28 12:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟同心會鄭姓成員2年前夥同幫眾打傷基隆市崁仔頂魚市魚販，遭法院判刑10月確定，今年8月間竟夥同幫眾向被害人索討30萬元「安家費」，被害人不從就不讓他做生意，警方獲報展開蒐證，並派員「站崗」保護被害人，前天拘捕鄭等5人到案後，依違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。檢方複訊後昨天向法院聲押鄭男獲准。

警方指出，天道盟同心會鄭姓成員的陳姓小弟前年6月間，在基隆市知名「崁仔頂」魚市內忠三、孝一路擺攤賣魚，與隔壁攤洪姓魚販為了搶地盤起口角，鄭遂撂人圍毆洪男，把洪男打到頭破血流，左眼腫脹，癱坐在地上。轄區基隆市警一分局忠二路派出所警員火速到場壓制，將鄭等人一網成擒。

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全案經洪男提告傷害罪，鄭男被法院判處10月定讞：未料，今年8月間，鄭男藉故他要入監服刑，跑去找洪男索討「安家費」，洪男不從，鄭就派幫眾去鬧場，驅趕洪男不讓他擺攤賣魚做生意，洪男不堪其擾報警求助。

警方獲報鄭男率幫眾騷擾洪男，阻撓洪男做生意，報請檢察官吳美文指揮偵辦，暗中蒐證鄭男夥同幫眾魚肉魚販事證，並派警員不定期站崗保護洪男做生意。鄭男與幫眾見警方站崗保護，就不去騷擾洪男擺攤賣魚，見警方沒來就去騷擾洪男做生意。洪男不堪其擾，暫時歇業不再賣魚。

檢察官吳美文見警方蒐證鄭男騷擾洪男做生意事證後，前天指揮警方拘提鄭男與其幫眾共5人到案，複訊後，昨天以違反組織犯罪條例向法院聲押獲准。

基隆市警一分局分局長林文煜強調，掃黑制暴是警察重點工作，絕不容黑幫不法組織欺壓正當店家及善良人民，警方將持續以強勢作為維護轄區治安，打造基隆市為安全宜居環境。

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