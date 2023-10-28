到不同警所報案結果差很大 婦控「庄腳警察」跳針推案

莊姓婦人指控到郊區的分局報案時，警員推案。（資料照）

2023/10/28 06:45

〔記者王捷／台南報導〕莊姓婦人的父親被胞兄送去長照中心，護理師不准她探望，因此到郊區一間警所提告強制罪，她指控「庄腳警察」跟她說，要是告不成就會被反告誣告，講了10幾分鐘要她回去考慮，她因此請了律師，還換了一間派出所報案，結果市區的警員前後也花10幾分鐘就完成筆錄，不同警所卻有不同結果，關於推案的問題，警分局表示會調查，若有類似狀況可在現場撥打110報案。

據了解，莊婦的父親因年紀大、失能，被胞兄送去長照中心，但她發現長照中心的照護員未時常抽痰，可能擔心父親會伸手拔鼻胃管，因此父親整天帶著約束帶，她看了不忍心，幾次想把父親接回來自己照顧，都被長照中心婉拒。

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後來，莊婦為了父親照顧問題與胞兄、胞弟大吵一架，最後還發現父親的印鑑消失，懷疑是胞兄拿走，加上長照中心的照護員不讓她探望父親，因此下定決心對照護員提告強制罪、並請警方調查印鑑失竊案。

但是婦人去郊區的警分局提告時又碰壁，她指控，當時派出所的「庄腳警察」一直跟他說告不成會被告誣告，講了10幾分鐘她放棄報案，因為她沒有提告過，擔心反被長照中心告，還為此請了律師，律師跟她說了一些法律概念，才知道誣告沒這麼容易成立，只要不是扭曲、捏造事實讓人受處罰，就不算是故意犯誣告罪。

律師也建議莊婦，如果對郊區警員法律素養有疑慮，就改換到市區警所提告，結果莊婦在市區報案後，市區警所的警員也是花了10幾分鐘做完她的筆錄，才讓她報案成功。

警方指出，如果警員在受理報案有疑慮時，應在筆錄中敘明，告知報案人誣告的風險，除非是明顯的故意告訴行為，否則提告、報案都是民眾的法律權益，警員沒必要不斷強調誣告風險，會列入案例教育檢討；如果民眾有遇到類似事件，可以在現場撥打110報案。

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