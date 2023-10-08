Linbay好油遭恐嚇涉自導自演 版主林裕紘收押禁見

2023/10/08 02:21

〔中央社〕臉書粉專「Linbay好油」自導自演被恐嚇案，版主林裕紘7日返國，桃園地檢署訊後依偽造文書、誣告、恐嚇等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見，地院今天凌晨1時許裁定收押禁見。

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘爆料全家人遭恐嚇，檢警調查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，許哲賓供稱受林裕紘指使、全案為自導自演，3日被桃園地院收押禁見。

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林裕紘7日凌晨搭機返台，警訊後移送桃園地檢署複訊。桃檢表示，林裕紘涉犯刑法偽造文書、未指定犯人誣告及恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。

桃檢指出，誣告部分，是因涉及使用偽造證據開啟刑事訴訟程序；偽造文書部分，是涉及臉書假帳號「何可恩」的使用；恐嚇部分則是因為「何可恩」的訊息內容包含林裕紘的老婆跟小孩等。

桃園地方法院7日深夜開羈押庭，林裕紘經訊問後坦承涉犯刑法行使偽造準私文書、誣告罪犯行。

桃園地院說，依許哲賓供述，事發後林裕紘曾要求刪除彼此通訊紀錄，且林裕紘自稱與許哲賓聯絡的手機，於7日回國前在國外火車上遺失，遺失情形明顯異於常情，考量到林裕紘有要求刪除通訊行為，且使用通訊軟體通話是為避免留下通聯紀錄，足認有湮滅證據之虞。

桃園地院指出，林裕紘表示知道許哲賓有虛擬帳號管道，另外，許哲賓自述虛擬帳號來源有自行創設及不詳友人提供等管道，顯見案件還有不明共犯尚待追查，足認林裕紘也有串證之虞。

桃園地院考量案情涉及社會關注重大民生議題、言論自由、人身安全及國家追訴權的行使，其犯行對社會安寧造成極大危害，今天凌晨1時裁定羈押並禁止接見通信。（編輯：施施）1121008

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