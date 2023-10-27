毒犯擁槍自重東港警追到台南 查獲罕見美制輪轉式霰彈槍

東港警方接連兩天逮獲擁槍自重的毒蟲，並在車上查獲罕見輪轉式霰彈槍。（警方提供）

2023/10/27 13:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為淨化選前治安，東港警分局積極查賄、制暴、緝毒，日前獲情資，接連兩日逮獲2名毒蟲，2嫌不僅擁槍自重，其中1名倪姓嫌犯，竟擁有罕見的美制輪轉式霰彈槍，警方雖事前獲知兩人擁有火力，因此迅速壓制並未讓2嫌有任何為非作歹空間與時間，但一見到竟然起出霰彈槍，仍一度心驚肉跳。

東港分局表示，日前接獲情資得知36歲徐姓男子及47歲倪姓男子擁槍自重，分局長張世儒即指派本分局偵查隊成立專案小組加強查緝，先是24日於東港地區查獲平日素行不良，且有吸毒歷史的徐嫌到案，不過，徐嫌眼見大批警力包圍，不死心要趁警方不注意逃跑，場面一度緊張，不過，警方早有預防，立刻拉住徐嫌．並順利逮捕歸案，並於其車上查獲改造的915型仿貝瑞塔手槍1把及彈匣。

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警方鍥而不捨持續追查，隨後又在25日遠赴台南新營地區追查另名倪姓嫌犯，警方說，倪嫌因毒品案遭到屏東地檢署通緝，事前即知倪嫌會隨身攜帶槍枝自重，因此格外謹慎，在遭遇現場即迅速制伏倪嫌，但當在其車輛上查獲1把罕見的美制輪轉式霰彈槍1把及子彈5顆，還有915型仿貝瑞塔手槍1把及彈匣、子彈15顆。

警方強調，這類美制輪轉式霰彈槍在其國內就已不多見，更遑論是在台灣，因此全案目前除將2名犯嫌移送屏東地方檢察署偵辦外，現已積極向上追查槍枝來源。

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東港警方接連兩天逮獲擁槍自重的毒蟲，此為徐嫌。（警方提供）

東港警方接連兩天逮獲擁槍自重的毒蟲，並在車上也起出毒品。（警方提供）

東港警方接連兩天逮獲擁槍自重的毒蟲。（警方提供）

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