老闆涉誘拐女子離家遭毆 告訴不合法改判不受理

曾男涉嫌持扳手打傷車行老闆挨告，因告訴不合法，被高雄高分院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

2023/10/23 21:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市曾姓男子懷疑女兒翹家2年未回，是車行楊姓老闆從中作梗，涉嫌持T型扳手攻擊他頭部等處，被依傷害罪判刑半年，他和檢方均不服上訴，高等法院高雄分院發現提告人為楊的前妻和女兒，卻未在偵結前6個月補齊委任證明，超過追訴時效，改判決公訴不受理。

判決書指出，被告曾男懷疑女兒翹家在外生活近2年，為被害人楊男從中阻撓，乃於2022年6月24日下午4點多，前往楊經營的高雄市苓雅區機車行理論，雙方發生衝突，曾涉嫌持T型六角套筒扳手揮打楊頭部及頸部成傷。

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曾行兇後請妻子報案，留在現場等員警前來處理後，被依殺人未遂罪移送高雄地檢署，檢察官改依傷害罪起訴，並經高雄地院判刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，但曾和被害人家屬均不服判決上訴，要求高雄高分院改判。

二審合議庭調查，楊並未正式提告，而是由前妻和女兒代行，但2人在檢方起訴前，均未補足委任證明外，前妻因未有婚姻關係，依法不能獨立告訴權，因此判決公訴不受理，仍可上訴。

據了解，檢方聲請簡易處刑後，高雄地院簡易庭並未移送調解，也未調閱楊戶籍資料，因而未發現他已離婚，前妻沒有獨立告訴權。

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