為母慶生卻吸膠幻想「除妖斬魔」 持雙刀砍婦人輕判6年半

李男吸膠後幻想自己是天神，要「除妖斬魔」，持雙刀追砍兩名老婦人，被警察噴辣椒水制服。 （警方提供）

2023/10/20 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣年近60歲前科累累的李姓男子，去年10月11日下午為母親慶生，卻喝酒且吸食強力膠，神智不清持兩把菜刀，隨機追砍兩名老婦人，兩人傷勢不輕，幸無生命危險，李男宣稱自己是「幻想到天上派下來要除妖斬魔」的「天神」，老婦人是恐怖份子或妖魔，但他無殺人犯意，高等法院台中分院認為他吸膠產生幻覺，辨識能力及控制能力顯著減低而減刑，依殺人未遂罪判刑6年6月，執行或赦免後監護1年。

判決書指出，李男上述時間為母親慶生，喝酒且吸食強力膠，突然持兩把菜刀，先闖入雜貨店，砍鄰居楊姓老婦人，楊婦用手擋刀，手部嚴重砍傷，包括右手第一掌骨骨折、肌腱斷裂傷，楊婦隨後逃離現場，李男仍窮追不捨，跑到一處空地，見陳姓老婦人在乘涼，他改為追砍陳婦，導致陳婦腦震盪、頭皮開放性傷口、右手前臂砍傷。

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警查獲報馳抵，他揮舞雙刀與警方對峙，員警噴辣椒水將他制服，苗栗地檢署依殺人未遂罪起訴，苗栗地方法院一審依兩次殺人未遂罪，合併執行6年6月，監護1年，李男上訴二審。

李男坦承揮刀砍兩位婦人，但他沒殺人犯意，律師辯護說，李男與兩位婦人無仇怨，他為了幫媽媽慶生，喝酒且吸食強力膠，陷入幻覺的情境，聲明就李男坦承犯行的部分，從輕量刑，沒有認罪（殺人）部分判決無罪。

二審認為，李男警訊時說，他當時幻想兩位老婦人「是恐怖分子，所以要殺了他們。」，一審時又說，他「幻想到天上派下來要除妖斬魔」，「我那時候以為他們是妖魔鬼怪變的，好像自己是天上的神一樣要跟他們對抗，要除掉他們，所以我才拿刀子要攻擊他們」。

二審認為，李男顯然因施用強力膠產生幻覺，導致辨識能力及控制能力顯著減低，他之前就有吸食強力膠後，出現自言自語、坐立難安，大鬧社區、亂砸物品、有攻擊家人等干擾暴力行為，甚至摔東西、敲玻璃等暴力現象，據此而減刑，撤銷一審判決，但仍依殺人罪判決6年6月徒刑，監護1年，可上訴三審。

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