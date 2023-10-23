南警2組長錄取候用分局長 莊于瑩從3線1星降調2線3星再獲2線4星機會

新營警分局保民組組長莊于瑩（右二）錄取縣市候用分局長，新營分局長顏勤峰（左二）、副分局長許文瑞（右一）、顏偉丞（左一）今天貼紅榜祝賀。（記者楊金城攝）

2023/10/23 12:17

〔記者楊金城／台南報導〕警政署公布縣市警察局候用分局長班第17期甄試的30人錄取名單，未來將依序派任縣市警察局2線4星的分局長重責，台南學甲警分局保民組組長邱逸樵以第二名錄取，新營警分局保民組組長莊于瑩以第十二名錄取，其中，莊于瑩在3年前以3線1星的官階自願降調為新營分局2線3星警務正，破了警界紀錄，如今如願考上分局長班。

1979年次的莊于瑩是警大66期刑事系、刑事警察研究所碩士畢業，曾任警政署防治組、秘書室3線1星的專員。

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3年前，莊于瑩為回家鄉新營陪伴家人，並增加外勤歷任，請調回台南市警察局，依警界慣例，大多數請調者須降調回2線4星的職缺，但2星4星警職沒缺，又多是重要警職，莊于瑩最後決定自願連降2級，降調為2線3星警務正，2年前再調任新營分局秘書室主任，目前擔任保安民防組組長，具備豐富內外勤歷練及專業能力。

新營分局長顏勤峰今天（23日）在分局門口張貼紅色榜單祝賀莊于瑩，稱讚她將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量，鼓勵她善用與生俱來的特質，發揮專業領導能力，以正向思維面對職場中各種變化與挑戰，成為優質的女性領導者。

邱逸樵形容從小到大，重考是他的宿命，連駕照也要考3次，這次終於打破魔咒，考上分局長班，且是第二名高分錄取。

邱逸樵感謝太太和學甲分局長劉全福、同事的全力支持，他說，未來會很努力、好好做。劉全福說，邱組長內外勤歷練豐富，未來會是優秀的分局長。

台南學甲警分局保民組組長邱逸樵（右一）以第二名錄取縣市候用分局長。（分局提供）

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