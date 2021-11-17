警署公布30名候用分局長名單 高雄市警局林思妙為唯一女性

警政署今日公布30名最新候用分局長錄取名單，高雄市警局仁武分局督察組組長林思妙（見圖），是本次候用分局長名單中唯一錄取的女性。（記者邱俊福翻攝、資料照；本報合成）

2021/11/17 20:40

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今日公布30名最新候用分局長錄取名單。警政署表示，此次獲得錄取的候用分局長，是從眾多優秀的警察幹部中精選而出，均具有豐富的內外勤歷練及專業能力，未來結訓後將依序派任擔任縣市警局分局長重責，而當中高雄市警局仁武分局督察組組長林思妙，是唯一錄取的女性候用分局長。

警政署表示，林思妙具有國立中山大學社會科學學系碩士學位，從基層派出所所長做起，一路奮發向上，職務歷練完整工作表現優異，此次錄取候用分局長，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。

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警政署辦理此次縣（市）警察局候用分局長班第16期甄試，是依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦，此次報名參加甄試人員計有72人，依其面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名。

經分析錄取的30人名單，其平均年齡約45歲，最年輕者37歲，而且普遍具有高學歷，其中2人具有博士學歷，其中19人具有碩士學歷。

名單如下：北市警察局組長郭耀男、北市警察局隊長鄭國隆、台中市警局組長蔡宏澤、北市警局組長宋俊良、新竹縣警局科長周貴忠、台中市警察局隊長洪再德、基隆市警局副分局長侯興龍、台中港務警察總隊 主任劉千祥、台中市警局組長許庭沂、高雄市警察局組長林思妙、雲林縣警察局科長閻百川、高雄市警察局組長高志正、警政署專員呂文廷、台中市警察局組長林文智、桃園市警察局組長戴志龍。

台南市警察局組長陳勇誌、刑事局副隊長吳思翰、新北市警察局隊長李宗儒、台南市警察局組長方子欽、北市警察局組長林俊廷、警政署專員陳科宏、新北市警察局組長林鼎超、桃園市警察局組長黃文智、北市警察局組長林俊雄、高雄市警察局組長江世宏、台中市警察局隊長許軒鳴、高雄市警察局組長張峯銘、刑事警察局隊長蘇立琮、新北市警察局組長廖睿辰、新北市警察局組長邱錦堂。

警政署今日公布30名最新候用分局長錄取名單。（記者邱俊福翻攝）

高雄市警局仁武分局督察組組長林思妙，是本次候用分局長名單中唯一錄取的女性。（資料照）

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