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警所長勾結詐團 前分局長記2小過

前北市大同分局長高鎮文要負起考監責任，記兩小過。（記者王冠仁翻攝） 前北市警大同分局寧夏所長葉育忻，與詐騙集團勾結被起訴。（資料照）

前北市大同分局長高鎮文要負起考監責任，記兩小過。（記者王冠仁翻攝） 前北市警大同分局寧夏所長葉育忻，與詐騙集團勾結被起訴。（資料照）

2023/10/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕前北市警大同分局寧夏所長葉育忻，與詐騙集團勾結被起訴，大同分局長吳在堂被連帶記兩小過。不過，督察人員認為吳案發時到任未滿四個月，依規定「免除懲處」，經追究其他考核監督不周人員責任，認為前任分局長高鎮文要負起考監責任，記兩小過。

吳在堂依規定免懲處

檢方偵辦「台版柬埔寨」一案，今年五月發現主嫌「藍道」杜承哲與葉育忻密切往來，葉被逮遭聲押獲准。隔天北市警將葉記兩大過免職，吳在堂記過兩次。

督察人員說，依警察人員獎懲標準第九條，對考核監督對象中有發生違法或品德操守上之違紀行為，應負考核監督不周責任；考監未滿四個月，免除懲處。吳今年一月十八日調任大同分局，葉五月三日被逮，未滿四個月，因此無法懲處吳。

此外，葉二○二○年十一月起任寧夏所長，當年九月，高調任大同分局長直到今年一月陞警政監；高比葉早到大同分局，任內的寧夏所長只有葉，認定高必須負起考監責任。

一名高階警官指出，警方為整飭警紀大多會回溯追究，高鎮文並非首例。二○一八年三月，北市警中山分局爆發收賄弊案，前中山分局長吳敬田已於二○一七年十一月陞任警政署保安組長，他因連帶考監責任，二○一八年五月被調任保三總隊主任秘書。

過去規定考核監督未滿一個月免除懲處、一個月以上、三個月以下減輕懲處。但被認為規定太嚴苛，內政部在二○一七年七月實施新版「警察人員獎懲標準」，考監責任未滿四個免除懲處，四個月以上、未滿六個月減輕懲處。

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