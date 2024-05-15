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彰縣議員踢爆安親男師性騷擾男童列不適任 仍在同家補習班任教

彰化縣議員許雅琳今在議會質詢踢爆，一名補教安親班男老師不僅對男童有不當的肢體接觸，還傳曖昧訊息要求男童不能拋棄他，已是不適任教師卻又回任同家補習班。（圖擷取議會直播影像）

彰化縣議員許雅琳今在議會質詢踢爆，一名補教安親班男老師不僅對男童有不當的肢體接觸，還傳曖昧訊息要求男童不能拋棄他，已是不適任教師卻又回任同家補習班。（圖擷取議會直播影像）

2024/05/15 17:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員許雅琳今在議會質詢踢爆，一名補教安親班男老師不僅對男童有不當的肢體接觸，還傳曖昧訊息要求男童不能拋棄他。儘管該老師已被列入「不適任教師」黑名單，家長近日發現他仍在同家補習班任教，質疑教育處稽查機制形同虛設。教育處長蔡金田指出，彰化縣有980多間補習班，今年已接獲24件不適任教師通報，若調查屬實且業者未解雇，最重勒令停業。

許雅琳播放家長提供這名男教師在該補習班擔任國小安親班老師，於聯絡簿上蓋章的任教行為，痛批教育處疏失，查核欠缺嚴謹並說，家長跟她陳述，該名男教師對男同學有身體上接觸不適當行為，也會對學生傳不恰當的字句，包含有沒有想他、學生不能夠遺棄、拋棄他，甚至對多位學生買幾千塊甚至上萬元的遊戲點數或儲值討好，讓學生誤導這是真愛的表現，更扯爆的是，男教師看到同學跟其他同學玩在一起會吃醋，禁止對方跟同學互動。

許雅琳說，上個月4月5日，補習班業者向教育處通報這名男教師為不適任教師，也跟家長表明會請老師離職，教育處4月7日證明接到通報也解職了，才不到1個月，家長發現，在該安親補習班上課的學生，5月6日聯絡簿上老師簽名欄位竟然出現這名不適任教師的蓋章，8、9日都是同一老師印章，顯然男老師到現在還在該補習班任教，實在誇張到極點！

許雅琳痛批教育處放任業者回任對學童有性騷擾行為的老師，完全不尊重學生及家長，憂心並非個案，補教環境的冰山一角。她說，沒有家長會希望把小孩送到補習班安親，會遇到這種狼師，強烈要求教育處儘快完成稽查及調查，還給所有彰化縣民及學生一個安全的教育空間。

蔡金田說，依規定，發生這種事補習班應在24小時通報，教育處3天內進行調查，若屬實裁罰補習班，老師涉案情節嚴重則解聘或解雇，教育處會繼續再稽查，若調查屬實就是解聘或解雇該名老師，也會通報到全國教育部不適任教師人員查詢系統，該個案後續若查明當初應解雇，業者又未依調查結果處置，教育處依情節輕重裁罰，最重勒令停業。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

縣議員許雅琳擔心不適任教師回任的問題非單一個案，要求教育處落實查核機制，教育處長蔡金田表明一般採抽查，除非檢舉或特殊個案才會馬上查核、調查。（圖擷取議會直播影像）

縣議員許雅琳擔心不適任教師回任的問題非單一個案，要求教育處落實查核機制，教育處長蔡金田表明一般採抽查，除非檢舉或特殊個案才會馬上查核、調查。（圖擷取議會直播影像）

家長跟縣議員許雅琳爆料陳情，不適任教師回任同一家安親補習班任教，這個月，安親班聯絡簿又出現這名老師的名字。（圖許雅琳提供）

家長跟縣議員許雅琳爆料陳情，不適任教師回任同一家安親補習班任教，這個月，安親班聯絡簿又出現這名老師的名字。（圖許雅琳提供）

家長發現，在該安親補習班上課的學生，5月6日聯絡簿上老師簽名欄位竟然出現這名不適任教師的蓋章，8、9日都是同一老師印章，顯然男老師到現在還在該補習班任教。（圖縣議員許雅琳提供）

家長發現，在該安親補習班上課的學生，5月6日聯絡簿上老師簽名欄位竟然出現這名不適任教師的蓋章，8、9日都是同一老師印章，顯然男老師到現在還在該補習班任教。（圖縣議員許雅琳提供）

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