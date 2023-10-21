為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

工旅車禍4死！遊覽車駕駛有9次超速紀錄 公路局：全面查核公司

科技廠員工旅遊搭乘的健全通運公司遊覽車嚴重撞毀，台北市區監理所明天將到公司全面查核。（記者黃淑莉攝）

科技廠員工旅遊搭乘的健全通運公司遊覽車嚴重撞毀，台北市區監理所明天將到公司全面查核。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 22:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車今天上午在國道3號雲林斗六路段與轎車擦撞，造成4人死亡、18人受傷。交通部公路局說，台北市區監理所明天會到健全通運全面查核，若確認業者有管理不當且與事故有因果關係，最重處9萬元罰鍰，要求至少5成以上的營業中車輛須停止營運3個月，且將公司評鑑等第從甲等降為不列等。

公路局說，這次事故車輛及駕駛的車、駕籍均正常，事故車輛於2012年12月出廠，上次檢驗日期為今年10月18日，檢驗結果正常，下次定檢日為明年3月7日。車輛109年到112年共計6件臨時停車違規案件；肇事陳姓駕駛人104年到111年共有10件違規，其中9件為超速、1件違規停車，上述違規均已結清。

公路局說，所屬各區監理所平日皆定期對所轄業者辦理公司、駕駛人及車輛管理等面向安全考核，其中駕駛人訓練內容是否充實完整、對高風險駕駛人輔導作為及改善情形，以及業者上、下半年應對所屬駕駛人辦理1次以上教育訓練等均為查核重點；另外，考核頻率則依評鑑成績採分級分群方式辦理，不列等業者每月至少查核1次。

台北市區監理所明天到健全通運有限公司，會依安全考核要項全面查核，若查有違規事項就依規定懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員工旅遊遇死劫！遊覽車、轎車擦撞4死 警曝初判原因
2023/10/21 20:33

員工旅遊遇死劫！遊覽車、轎車擦撞4死 警曝初判原因
悲！員工旅遊車禍母子雙亡 校方：雙胞胎弟弟是優秀的陽光男孩
2023/10/21 20:16

悲！員工旅遊車禍母子雙亡 校方：雙胞胎弟弟是優秀的陽光男孩

拚到延長賽 富邦長春賽泰國瓦拉川奪冠
科技廠員工旅遊國道車禍4死22傷 遊覽車老闆回應了
2023/10/21 17:42

科技廠員工旅遊國道車禍4死22傷 遊覽車老闆回應了
車速超過120！國道4死疑變換車道不慎釀禍 遊覽車司機認了開快車
2023/10/21 16:19

車速超過120！國道4死疑變換車道不慎釀禍 遊覽車司機認了開快車
爸媽帶兒女參加員工旅遊 母子坐遊覽車最後一排不幸雙亡
2023/10/21 15:04

爸媽帶兒女參加員工旅遊 母子坐遊覽車最後一排不幸雙亡
科技公司員工旅遊國道車禍釀4死22傷！1家4口母子雙亡
2023/10/21 13:31

科技公司員工旅遊國道車禍釀4死22傷！1家4口母子雙亡
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播