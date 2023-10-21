工旅車禍4死！遊覽車駕駛有9次超速紀錄 公路局：全面查核公司

科技廠員工旅遊搭乘的健全通運公司遊覽車嚴重撞毀，台北市區監理所明天將到公司全面查核。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 22:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車今天上午在國道3號雲林斗六路段與轎車擦撞，造成4人死亡、18人受傷。交通部公路局說，台北市區監理所明天會到健全通運全面查核，若確認業者有管理不當且與事故有因果關係，最重處9萬元罰鍰，要求至少5成以上的營業中車輛須停止營運3個月，且將公司評鑑等第從甲等降為不列等。

公路局說，這次事故車輛及駕駛的車、駕籍均正常，事故車輛於2012年12月出廠，上次檢驗日期為今年10月18日，檢驗結果正常，下次定檢日為明年3月7日。車輛109年到112年共計6件臨時停車違規案件；肇事陳姓駕駛人104年到111年共有10件違規，其中9件為超速、1件違規停車，上述違規均已結清。

請繼續往下閱讀...

公路局說，所屬各區監理所平日皆定期對所轄業者辦理公司、駕駛人及車輛管理等面向安全考核，其中駕駛人訓練內容是否充實完整、對高風險駕駛人輔導作為及改善情形，以及業者上、下半年應對所屬駕駛人辦理1次以上教育訓練等均為查核重點；另外，考核頻率則依評鑑成績採分級分群方式辦理，不列等業者每月至少查核1次。

台北市區監理所明天到健全通運有限公司，會依安全考核要項全面查核，若查有違規事項就依規定懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法