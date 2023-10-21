員工旅遊遇死劫！遊覽車、轎車擦撞4死 警曝初判原因

耀群科技公司家庭日，員工及家人搭遊覽車出遊，在國3雲林斗六與轎車發生擦撞。（民眾提供）

2023/10/21 20:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕耀群科技公司「家庭日」，新竹廠員工及家人今天（21日）分搭3輛遊覽車南下古坑劍湖山世界一日遊，其中，陳姓男子駕駛的遊覽車在國道3號雲林斗六段與轎車擦撞，4死17傷。國道八大隊古坑分隊初步研判，事故疑因遊覽車變換車道不當造成，陳姓駕駛訊後依業務過失致死罪嫌移送法辦，詳細原因仍待解讀行車紀錄器及監視器畫面釐清。

遊覽車疑變換車道不當

古坑分隊長蔡源璋指出，事故發生在上午9點42分，國3南下264公里雲林斗六段，初步研判，遊覽車疑變換車道不當，撞擊轎車後又撞上右側護欄，再彈回來撞上內側護欄，造4死，其中1人當場死亡、3人送醫急救不治，有17人受傷送醫，其中13人傷勢輕微包紮後自行離去，目前有5人到分隊做筆錄。

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死亡4人，分別是轎車52歲駕駛陳男、61歲乘客羅女，以及遊覽車上48歲朱女、11歲男童母子。

蔡源璋指出，根據遊覽車其他乘客說，遊覽車駕駛沿途都有超車、按喇叭，初步了解，駕駛有超速，事故應是駕駛變換車道不慎造成，詳細原因仍待解讀行車紀錄器進一步釐清。

致於遊覽車並沒有翻覆，坐最後一排的男童為何會當場死亡？據了解，男童有繫安全帶，因頭部遭到撞擊破裂身亡。蔡源璋說，從車窗破裂位置研判，遊覽車撞到外側護欄的隔音牆，撞擊力道猛烈，車窗及車體破損，當下男童頭部也受到撞擊，造成頭部破裂致死。

遊覽車撞擊國道外側護欄隔音牆，撞擊力道猛烈，車體及車窗破裂，坐在車窗旁的男童頭部重創，不幸當場身亡。（記者黃淑莉攝）

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