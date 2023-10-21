悲！員工旅遊車禍母子雙亡 校方：雙胞胎弟弟是優秀的陽光男孩

遊覽車右後車窗疑撞到國道隔音牆破裂，死亡男童就坐在該位置。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 20:16

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爸媽帶兒女參加員工旅遊 母子坐遊覽車最後一排不幸雙亡

〔記者廖雪茹／新竹報導〕耀群科技公司今天（21日）家庭日，從新竹縣竹北市總公司出發的1輛遊覽車在國道3號雲林斗六路段發生車禍，造成4死22傷。其中，有員工一家4口出遊，夫婦帶著國小六年級雙胞胎姊弟，不幸遭遇母親和兒子喪命憾事，新竹縣政府社會處和校方已啟動關懷服務。

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往生男童就讀新竹縣某國小，校長說，雙胞胎姊弟都就讀六年級，但不同班級，弟弟非常優秀，在老師眼中是班上的小天使，個性開朗陽光，熱心助人，人緣很好，和同學互動良好。弟弟自我要求高，無論是作業或是美勞作品都做得很好，常被老師拿來作為範例，鼓勵其他小朋友。

校長說，雙胞胎姊弟的父母十分關心學校事務，經常參與活動並擔任志工；憾事發生後，校方今天下午與爸爸聯繫上，除了慰問，後續也會全力協助姊姊在校心理輔導等，希望後事告一段之後，父女倆都能儘快回到生活常軌。

根據雲林縣府通報，4名死者中，遊覽車乘客2名都是新竹縣籍，遊覽車乘客傷者全為新竹縣市籍。新竹縣社會處說，縣長楊文科非常關心這起車禍意外，指示提供設籍新竹縣亡者家屬慰問金1萬元，住院者提供慰問金5000元。社會處後續會由社福中心啟動關懷服務，陪伴家屬度過難關；也會協助符合條件者申辦每人30萬元保險理賠金的縣民保險。

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