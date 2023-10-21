國道1死4傷意外 警查出4月嬰疑未搭汽車安全座椅喪命

國道一死四傷意外，警查出四月嬰疑未搭汽車安全座椅喪命。（警方提供）

2023/10/21 23:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國道3號南下竹田系統20日晚間9點半，發生1死4傷嚴重追撞事故，一名王姓女子載2歲及4個月大男嬰，行駛於國道三號南向414.3公里竹田路段，疑因操作不當撞擊內側護欄後失控，造成後方車輛連續衝撞，造成4月大王姓男嬰拋出車外死亡，2歲男童仍在加護病房，警方調查，車上並沒有任何兒童兒全座椅，案情仍待釐清。

國道警方調查，王姓女駕駛疑因操作不當，撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，又撞擊內側護欄後停於內側車道，未料遭後方楊女車輛撞上，導致楊女停於外側車道，另輛吳姓駕駛為閃避停在內側車道的王女，向外側偏移，不慎撞擊楊女車輛，事故共造成1人死亡、4人受傷、3車毀損，現場於當晚10時38分排除，全線恢復通車。

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肇事的王姓女駕駛送高雄長庚醫院急救仍昏迷中，4月大王姓男嬰送醫不治死亡，而2歲蔡姓男童目前仍在屏東基督教醫院加護病房，院方表示，男童頭部有近十公分撕裂傷，腦部沒有出血，但有第二級肝臟撕裂傷，需保守治療為主，整體生命跡象還算穩定。

警方表示，除王女仍在接受救治無法施測，其餘當事人均無飲酒情形，但王女車上應無擺放安全座椅，有關王女車上駕駛及乘客起始有無繫安全帶，及乘坐位置等情形，都尚待調查釐清。

根據國健署調查資料，「六歲以下兒童死亡原因回溯分析報告－一一○年回溯個案」中，有19位高度可預防性的個案中，有一位死亡個案即是因家長抱著小孩坐在副駕駛座，小孩沒有獨自坐在安全座椅，遭汽車碰撞造成死亡。呼籲家長應重視使用嬰幼兒及小孩的汽車安全座椅，才能避免憾事發生。

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