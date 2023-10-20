明揚火災善款逾1.4億元 將全數用於受災人

專款委員會為0922明揚大火災害罹難者默哀。（屏東縣政府提供）

2023/10/20 20:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚火災（0922火災爆炸災害）專案捐款將於22日截止，目前捐款1億4600萬4493元，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會今天召開第1次臨時會進行審議，增聘本次案件4名受災代表及律師、會計師加入委員會討論，決定善款運用範圍包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助等全用在受災人身上，預期可協助罹難者家屬、傷者及其家屬476人。

明揚大火造成10人死亡、109人受傷，考量受災民眾後續醫療、復健、經濟支持及重建等費用，及回應民眾愛心，設立「0922火災爆炸災害」專案捐款，累計至19日捐款有11,056筆、計1億4600萬4,493元，昨天由副縣長黃國榮主持會議，全體委員首先為本次災害罹難者默哀1分鐘，為妥善運用善款及公開公正透明化，共增聘6名外聘委員，其中受災代表有4位，分別有罹難消防英雄家屬、外籍移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，以及律師、會計師各一位。

請繼續往下閱讀...

會中決議捐款百分之百用於罹難者之遺屬、傷者及其家屬身上，縣府從該專案先發放生活扶助金，曾住院者每人10萬元，經醫院診治未住院者2萬元，經委員會討論後予以追認，暫列罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女、嚴重外傷者子女教育資助金等四項，法律服務提供受災者損害賠償請求諮詢服務和後續賠償訴訟費用，也針對受災者、親友、第一線救災人員、目睹救災人員創傷症候群進行心理生活重建服務計畫。

屏東縣副縣長黃國榮主持會議前為明揚大火災害罹難者默哀。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法