《屏東》明揚董座再道歉 允從優補償死傷者

明揚董事長劉安晧（左）率公司幹部及律師團召開善後處置說明會，並兩度道歉。（記者羅欣貞攝）

2023/10/16 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚大火釀十死一一三傷，包含四位消防員殉職、十二位消防員受傷，明揚公司董事長劉安晧昨率公司幹部及律師團召開善後處置說明會，會中兩度鞠躬向受災者及社會大眾道歉。屏縣府則表示，已委請律師組成律師團，提供罹難者家屬、受傷員工及其他員工協助，維護權益。

另撥付款項補償4勇消

明揚董事長劉安晧表示，該公司已設置五億元信託基金，先發放十位罹難者每人三十萬元慰問金；並依勞基法規定，給付六位罹難員工每人五個月平均工資喪葬費，及四十個月平均工資的死亡補償；因公殉職的四位消防英雄，國家雖有給付撫卹金，明揚仍另撥付款項補償，不會動用到信託基金。

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全額負擔緊急醫療支出

明揚表示，因傷者每人傷勢不一，除先給付每人二萬元慰問金，公司及律師團也已安排時間，將陸續訪視罹難消防員及公司員工家屬，期以最快速度把補償數額洽談完成，同時將分批與輕重傷人員洽談補償事宜。

至於事故所需緊急醫療，明揚表示，已預備二千萬元因應，絕對全額負擔，目前已支出相關費用約二五三○萬元；員工撫卹及補償均會由五億信託基金中提撥，金額不會扣除員工可請領的相關保險金；不論員工有無轉任他職，均會按月給付薪資至今年十二月三十一日止，並啟動調查，確認員工是否願意續留或需協助轉介，以及公司未來復工重建後，是否願意再回公司上班。

明揚強調，已委託台灣職業安全學會以第三方公允對大火及爆炸原因調查及提出報告，為後續重建復工，也將聘請包含消防、防爆、安全文化等至少三位以上工安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工規劃及執行，更將投入大量費用建置化學品儲置使用設備。

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