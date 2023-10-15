明揚大火10死百餘傷 屏縣府：已組律師團維護受災者權益

明揚公司董事長劉安晧（右5）15日率公司幹部與律師團道歉。（記者羅欣貞攝）

2023/10/15 13:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位經濟部屏東科技產業園區內的明揚國際公司，上月（9月）22日發生意外工安事故，造成釀10死113傷，明揚公司董事長劉安晧今天（15日）上午率公司幹部及律師團召開「明揚國際工安事件善後處置說明會」並再次道歉；對此，屏東縣政府表示，目前相關調查均已啟動，明揚應配合相關法律程序，負起其應負法律的責任，縣府也已委請律師，組成律師團，提供所有罹難者家屬、受傷員工及其他員工法律上的協助，維護其等權益。

針對明揚公司指針對醫療費用，已預備2千萬元因應，並承諾絕對會全額負擔；屏縣府則表示，據每日醫療院所的回報，目前尚有9人住院中；縣府先前協助先支付的醫療費用，由於各家醫院是在次月中旬向健保署申報醫療費用，因此，健保署會在申報後統計再向縣府申請；有關明揚受傷者健保不給付的自付額度，目前尚未接獲健保局的申請，但縣府9月底曾請健保局粗估，從9月22日到9月28日約600萬元左右。

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有關消防弟兄部分，屏縣府表示，殉職弟兄的撫卹正在處理中，入祀忠烈祠已由縣消防局專案申請，消防署已完成核章送內政部中，縣府會持續追蹤，並加快速度；至於受傷弟兄將視復原狀況及個人意願安排未來勤務；目前除針對罹難及受傷家屬均採一對一關懷協助，消防弟兄們的心理復原和支持部分，也安排專業心理師做全面性輔導協助，讓大家早日走出陰霾。

屏縣府也指出，截至今天（15日）縣府尚無接獲勞資申訴案件的申請，但員工希望明揚公司能盡快召開對員工後續安置及相關權益說明會，縣府已建請經濟部產業園區高屏分局要求明揚公司於10月20日前提出計畫，確保員工勞動權益並持續追蹤個案狀況。

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