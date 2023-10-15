明揚大火》董事長今再道歉 允諾補償殉職消防員

明揚公司董事長劉安晧（右五）15日上午率公司幹部及律師團召開「明揚國際工安事件善後處置說明會」。（記者羅欣貞攝）

2023/10/15 11:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於經濟部屏東科技產業園區的明揚國際公司，上月（9月）22日發生意外工安事故，造成釀10死113傷，其中4位消防員殉職，明揚公司董事長劉安晧今天（15日）上午率公司幹部及律師團召開「明揚國際工安事件善後處置說明會」，再次向受災者及社會大眾道歉。

明揚公司表示，已於9月26日與銀行簽約設置5億元信託基金，目前也已完成受災人數的統計，總計有10人罹難、113人受傷。目前還有員工8人、消防3人住院中。

請繼續往下閱讀...

關於10位罹難者部分，明揚公司已經先發放每人30萬元慰問金；公司於10月13日也依勞基法規定，給付6位罹難員工每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資的死亡補償，6位喪禮費用也均由公司全額負擔；而因公殉職的4位消防英雄，國家雖有給付撫卹金，公司仍決定另撥付一筆款項予以補償。

除此以外，明揚公司除深切反省，並將參考如高雄氣爆、桃園敬鵬大火、聯華食品大火等大型事故補償模式，希望竭盡最大努力，速為罹難者、傷者提供最妥適從優的補償。公司及律師團已安排時間將陸續訪視罹難消防員及公司員工家屬，希望速與之協商，期能以最快速度把補償數額洽談完成。

明揚公司也指出，傷者部分因每人傷勢不一，事故後立即組成專責小组，除主動瞭解每位受災者受損情形及實際需求，儘速提供相關協助外，律師團也已開始協助進行後續補償作業，並且排定密集訪視時程，將分批與輕重傷的受災人員洽談補償事宜。

對於重傷消防員及員工，明揚公司除先給付每人2萬元慰問金，也啟動關懷計畫逐一探訪每位傷者；另外尚住院者若有持續支出看護、醫療、購買輔具及營養補充品等費用需求，也因應個別需求提供急用金支應。

另在員工薪資部分，不論員工有無轉任他職，明揚公司對每一位員工均會按月給付薪資至今年12月31日止，目前中秋節獎金也已如期發放。員工就業部分也已啟動調查，以確認每一位員工是否願意續留公司或需協助轉介，以及公司未來復工重建後，是否願意再回公司上班等意願。

至於鄰損，近日已與受此事故損害的周遭公司、學校或人員完成聯繁並逐一洽談賠償方案中，目前彼此對於損害認定方向大致有初步共識，只要賠償額確定就會盡快支付。

明揚公司說，由衷感謝衛福部、中央健康保險署、屏東縣政府衛生局及各醫療院所，在事故發生後立即伸出援手，除盡力救治傷惠外，更先行代墊支付受傷者的醫療費用。對於這些醫療費用，明揚公司已預備2千萬元因應，並承諾絕對會全額負擔。另截至目前為止，該公司已支出相關費用約2530萬元。

明揚公司也重申，員工撫卹及補償部分均會由5億信託基金中提撥，且補償金額均不會扣除員工可請領的相關保險金；至於消防員補償部分則由公司另外提撥一筆費用支應，不會動用到信託基金。

明揚公司也強調，已委託台灣職業安全學會以第三方公允對本次大火及爆炸原因進行調查及提出報告。為後續重建復工，公司也將聘請包含消防、防爆、安全文化等至少3位以上工安消防專家顧問團，以最高標準視復工的規劃及執行，更將投入大量費用建置化學品儲置使用設備，營造安全就業的環境。

明揚公司董事長劉安晧（右五）率公司幹部向受災者及社會大眾道歉。（記者羅欣貞攝）

明揚公司工廠現況。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法