要求教育部提供蔡總統學歷資料 賀德芬敗訴確定

賀德芬要求教育部提供蔡總統學歷資料，最高行政法院判賀敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/10/19 18:58

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學名譽教授賀德芬，質疑總統蔡英文並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，向教育部調閱資料，被以已核定為國家機密，應封存30年等理由拒絕提供，提起行政訴訟，請求撤銷教育部的原處分，台北高等行政法院定判賀德芬敗訴。上訴後，最高行政法院今判決賀敗訴確定。

此案源於，賀德芬申請調閱蔡英文總統任職政治大學時的人事檔案，教育部以資料將封存30年直到2049年，保密期間視為國家機密為由拒絕。賀不服，向台北高等行政院提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

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賀德芬亦主張，請求確認教育部是否核定蔡英文的資料為保密、並提供核定保密的法律依據，另外，要求教育部賠償她1000萬元。

教育部認為，賀德芬申請蔡總統任職教師的升等資料，是依政府資訊公開法第18條第1項第1款規定的應保密事項，且申請蔡總統擔任副教授、教授資格審定的相關著作，可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查知，教育部也曾以新聞稿對外說明查證結果。

另外，總統府曾於記者會公布蔡總統當年就學紀錄文件、學位論文原稿及博士學位證明等文件，比對與教育部及政大留存的證書影本相符；而且，教育部曾函請英國倫敦自由中國中心查證蔡總統的博士資格，經該中心1984年7月函復，蔡總統英國倫敦大學政經學院博士資格屬實，因此駁回賀的申請。

台北高等行政法院認為，蔡總統送審著作及服務證書，已返還給她，此部分不屬於教育部保存的政府資訊或檔案，教育部無從提供給賀德芬。此外，蔡總統履歷表及學位證書部分，教育部已在法院開庭時，將相關文書送達賀德芬，由她當庭收受，應已滿足賀女的請求，判決駁回賀的申請。

賀德芬不服，提起上訴，最高行政政院維北高行見解，今判賀敗訴確定。

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