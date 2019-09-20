「外媒」認證蔡英文學位造假？假新聞又來了！

2019-09-20 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的博士學位不斷遭人懷疑造假，即便學歷已證明沒有問題、論文也在，據媒體報導，相關團體仍宣稱造假一事有「外國媒體」報導，但細查後發現，那僅是一篇部落格文章，根本不是正規媒體的新聞報導。

台大名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、喜樂島聯盟等，前陣子重砲指控蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學歷涉嫌造假。儘管倫敦政經學院早公開證實，總統府也拿出許多證據，但指控沒有停歇，最後蔡英文只好提告，表示既然賀德芬要走上司法途徑，「那我們就提告」，透過司法來檢驗這件事情。

《ETtoday》報導，相關團體近期直指有「外國媒體」報導蔡英文的論文問題，標題為「Tsai Ing-wen’s missing thesis was not submitted says university library」，但這其實是一篇刊在免費部落格平台「Wordpress」上的文章，不是新聞。

據報導，文章作者理查森（Michael Richardson）2010年短暫替美國媒體《觀察家》寫專欄，沒有新聞採訪與報導經驗；同年3月，曾獲「台灣民政府」邀請參加活動，此後部落格開始出現與台灣民政府相似觀點的文章。

報導指出，這麼冷門的部落格之所以被翻出來，是受到數個臉書專頁於同一時間轉載，「吳祥輝Brian Wu」、「曹長青 Cao Changqing」及「英朝帝腐」3個粉專也有分享該網站的文章。

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