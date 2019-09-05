蔡英文被指假學歷提告賀德芬 北檢分他字案調查

2019-09-05 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕台大名譽教授賀德芬日前引用台裔美國學者林環牆撰寫的報告，指總統蔡英文的博士學位作假，蔡英文昨（4日）委任律師連元龍、張人志向台北地檢署遞狀，控告賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽；北檢今早（5日）已完成收案並分他字案調查。

總統府指出，賀德芬於今年8月29日召開記者會，不實指蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。賀與林所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

府方強調，有特定人士抹黑總統以特權取得學位，事實上，當年蔡總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。蔡英文作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望能夠就此讓荒謬無意義的質疑止息。

雖然教育部已認證蔡英文的博士論文屬實，但台大法律系榮譽教授賀德芬，仍於8月29日在立法院召開記者會，強調根據在美國任教的台裔教授Hwan C. Lin所做的調查報告，蔡總統在35年前並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，但賀也自認沒有百分百證據，僅合理懷疑，並稱是為了維護學術尊嚴，無政治考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法