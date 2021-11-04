賀德芬為蔡總統論文告教育部 北高行判決敗訴

賀德芬（見圖）質疑蔡英文並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，向教育部調閱資料被依「機密封存30年」為由拒絕，提告請求撤銷列為封存的原處分，今遭北高行判決敗訴。（資料照）

2021/11/04 16:28

〔記者溫于德／台北報導〕台灣大學名譽教授賀德芬，質疑總統蔡英文並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，向教育部調閱資料被依「機密封存30年」為由拒絕，提告請求撤銷列為封存的原處分。台北高等行政法院定今天下午4時判賀敗訴；可上訴。

去年9月，賀德芬調閱蔡英文任職政治大學時的人事檔案，教育部以資料將封存至2049年，保密期間視為國家機密為由拒絕。賀不服，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

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北高行今年4月21日開庭，賀德芬親自出庭並追加3項聲明：一、確認教育部是否核定蔡英文的資料為保密，二、請求提供核定保密的法律依據，三、教育部長潘文忠為蔡量身訂做保密檔案，害她名譽、精神受損，且要耗費巨資甚至傾家蕩產在國外提起告訴，對潘個人求償1000萬元。

教育部律師認為，提告求償屬民事訴訟，行政法院無權審判，因此，賀德芬的追加聲明並不合法，另總統府已同意提供蔡的履歷表、服務證明、學位證書等資料，但教育部已將論文歸還蔡。

北高行原定今年9月16日宣判，但合議庭認為賀的追加之訴仍待釐清，裁定10月7日再開辯論，賀當天出庭撤回對潘文忠個人求償，只留下對教育部訴請國賠，法院下午判賀敗訴。

蔡英文「論文門」事件另引發節目主持人彭文正質疑有假，蔡為維持總統職位的社會公信而提告，檢方查出蔡的博士文憑為真，批彭為節目點閱率，以聳動言論貶損總統名譽，今年3月31日依加重誹謗罪起訴彭，現由台北地院審理中。

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