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首頁　>　社會

長榮13空服員控性別歧視不成立 工會抗議桃市府性工會失能

長榮航空企業工會到市府陳情，痛批桃園市政府性別工作平等會毫無功能，一面倒的偏向資方。（記者謝武雄攝）

長榮航空企業工會到市府陳情，痛批桃園市政府性別工作平等會毫無功能，一面倒的偏向資方。（記者謝武雄攝）

2023/10/19 19:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕長榮13位空服員申訴公司涉及性別歧視，桃園市政府性別工作平等會（性工會）認定不成立，長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會、桃園市產業總工會今下午前往桃園市政府陳情，抗議性工會已經喪功能；勞動局表示，11位性平委員只有2位是府內人士，其餘都是府外專家學者，過半數為女性委員，一切符合法令規定。

長榮航空聲明指出，尊重性工會之審定，並再次重申該公司遵循法規及性別平等之原則。

勞動局表示，性工會設委員11人，包含市府代表2人、勞團代表2人、雇主團體代表2人、女性團體代表2人、學者專家3人，其中女性委員6人，委員會組成及審議程序均依法令規定；本案申訴人有異議，已向勞動部性別工作平等會申請審議。

長榮航空企業工會人員指控，空服員向性工會提出性別平等工作申訴，訴求「女性空服員服儀規範是性別歧視」及「請生理假、家庭照顧假、產假、陪產假、產檢假、家庭照顧假影響考績是不利待遇」，但性工會委員竟然認定全部不成立，9月26日審定書的內容中，多處昧於事實、邏輯不通，更只單方面引用長榮航空說法，工會深感強烈憤怒。

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