麥擱吵！騎士噪音狂飆91分貝 楊梅警攔檢開罰

桃園楊梅警方配合環保局執行取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務。（記者李容萍翻攝）

2023/10/19 13:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警楊梅分局昨（18）日晚間在楊梅區新農街、金山街、環東路等改裝車輛噪音常出沒路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7輛車噪音超標，現場立即開罰並限期改善後複驗，另舉發無照駕駛5件，其中1輛機車噪音高達91分貝當場被開罰。

楊梅警方表示，這1輛噪音超標機車，車主為追求速度感，刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提升扭力和車速，行駛中仍發出擾人噪音，經檢測，該車整體噪音達91分貝，現場立即依噪音管制法開罰。

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此外，楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，「靜桃專案」期間已通報706件，盼以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅警方提到，市府已於9月22日公告，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧行為，違反公告者，依噪音管制法第23條規定，處機動車輛所有人或使用人3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者按次處罰。

警方呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，也將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對噪音車經常出入路段加強攔查，並轉由相關權責機關裁罰，遏止改裝噪音車輛。

桃園楊梅警方配合環保局執行取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務。（記者李容萍翻攝）

車主刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提升扭力和車速，行駛中仍發出擾人噪音。（記者李容萍翻攝）

桃園楊梅警方配合環保局執行取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務。（記者李容萍翻攝）

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