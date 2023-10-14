不只抓山道猴 台南環警監聯合取締非法改裝及噪音車輛

新營環警監昨晚在新營交流道下的路口，攔停行經攔查點的疑似非法改裝及噪音車輛。（警方提供）

2023/10/14 13:08

〔記者楊金城／台南報導〕台南環警監不只有在山區台3線、市道174、175取締「山道猴子」，在平面道路也安排聯合稽查違規車輛。

非法改裝的噪音車輛，除了妨害民眾安寧，更常伴隨超速行駛及危險駕車，新營警分局為維護用路人安全，昨晚（13日）規劃專案勤務，會同南市環保局、新營監理站在新營區復興路與長榮路口執行聯合稽查，攔查各式車輛58輛，其中噪音檢測不合格2輛，取締交通違規17件，監理站召回驗車10輛。

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警方說，攔停行經攔查點的疑似非法改裝及噪音車輛，並逐輛帶往環保局設置的檢測站進行實地檢測，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」三步驟，取締不手軟。

分局指出，依據《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例依法舉發、處罰。

新營警分局說，分局將不定時配合環保局及新營監理站針對噪音、非法改裝車輛執行稽查，避免擾亂安寧並維護交通安全。

新營環警監昨晚在新營交流道下的路口，攔停行經攔查點的疑似非法改裝及噪音車輛。（警方提供）

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