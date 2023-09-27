中秋連假將至！ 清水警加強取締重要路段酒駕及噪音

中秋節前，清水警分局員警深入各餐廳宣導防制酒駕。（民眾提供）

2023/09/27 22:43

〔記者歐素美／台中報導〕中秋連假，不少民眾早已安排聚餐、烤肉、飲酒，台中市清水警分局在中秋連假除將加強轄內風景區及易雍塞路段交通疏導，並利用假期前深入餐廳等場所，加強向民眾宣導勿酒駕，中秋連假並將加強取締酒駕及機動測速照相勤務，以防制酒駕、噪音及超速事故發生，確保民眾生命財產安全。

清水警分局表示，為確保中秋節連假期間交通順暢及安全，將採取「熱時」、「熱點」疏導策略，規劃高美濕地等景點，以及國道3號沙鹿及龍井交流道、國道4號清水端、台61線西濱快速道路、台灣大道、中清路、港埠路、臨港路、向上路等重要路段，針對易雍塞時段派員加強交通疏導，預期收假北返車潮將於10月1日湧現，提醒用路人行駛台61線西濱快速道路時應注意減速慢行，以及匯出入匝道車流，切勿分心駕駛，以免無法應變前方突發狀況。

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此外，鑑於民眾中秋連假期間易有烤肉聚餐等活動，為展現「酒駕零容忍」及防制超速危險駕駛決心，即日起至9月30日止，將取締酒後駕車勤務；為防制噪音車擾民及防止交通事故，並針對易肇事及超速路段，不定時實施機動測速照相勤務，尤其是沙鹿區向上路6段長下坡路段、梧棲港埠、臨港路段、西濱快速道路等，特別列入執法重點路段，提醒民眾勿心存僥倖，以維護大眾交通安全。

台清水警分局長蔡慶星表示，台中市海線地區道路寬廣筆直且四通八達，又有鐵（公）路車站、台中機場、台中港等陸海空運輸要點，連續假期出遊返鄉車潮眾多，易肇生交通事故，呼籲駕駛人應減速慢行，切勿酒後駕車，保護自己也兼顧其他用路人安全，以免荷包失血甚至涉及刑責，得不償失。

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