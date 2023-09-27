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注意！中秋連假首日南警全市抓酒駕 六分局連4天執法

台南市警六分局將於中秋連假連續四天加強取締酒駕。（南市警六分局提供）

台南市警六分局將於中秋連假連續四天加強取締酒駕。（南市警六分局提供）

2023/09/27 10:27

〔記者王俊忠／台南報導〕今年中秋連假逢開學後第一個連假，預計賞月熱門景點將出現出遊潮，台南市警局第六分局於中秋連假規劃連續4天加強取締酒駕。市警局也規劃於中秋連假首日執行全市同步取締酒後駕車專案，除全日取締酒駕，各分局依轄區易肇事、易酒駕時段、地點規劃路檢勤務。

市警六分局指出，中秋連假期間，除交通執法不打烊，也會加強聯外道路交通疏導，要讓民眾好行又安心，歡度愉快中秋佳節。

從9月29日起至10月1日，六分局所轄南區的相關交通疏導及注意事項如下：

1、擇定「台86線快速道路台南端與濱南路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」、「健康與中華西路口」、「健康與金華路口」、「健康與大同路口」及「中華南與永成路口」等7處聯外道路設交通崗，加強指揮疏導車流，保持路口淨空，以維交通順暢。遇主要幹道壅塞時，來往南北向的民眾請多利用永成路、明興路；來往東西向的民眾請多利用中華南路、大成路。

2、提醒南區賞月熱點─濱南路親水公園目前封閉、修建地景式遊憩設施中，預計今（2023）年底完工，在封閉期間請暫勿前往；另南區大成路1段臨時停車場公告從9月28日至30日暫不開放停車，請預定前往水交社園區的遊客注意。

3、透過監視鏡頭即時監看轄區易壅塞道路及聯外要道路口交通狀況，如發現車流增多或交通壅塞，立即通報警廣電台高雄分台連線播報路況，提早建議用路人改道，避免塞在車陣中。

4、於夜間時段，針對「水萍塭公園」、「黃金海岸」及「體育公園」周邊賞月處所，加強安全維護及交通疏導；5、 加強轄區道路查報，中秋連假期間，工務局公告南市各級道路均禁止進場挖掘。

南市六分局警方於中秋連假將加強疏導交通。（南市警六分局提供）

南市六分局警方於中秋連假將加強疏導交通。（南市警六分局提供）

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