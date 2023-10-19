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台南托嬰中心男嬰嗆奶不治 司法調查還托育員清白

台南市北區某家托嬰中心貼出南市社會局的公函，可以恢復保姆托育人員職務。 （托嬰中心提供）

台南市北區某家托嬰中心貼出南市社會局的公函，可以恢復保姆托育人員職務。 （托嬰中心提供）

2023/10/19 09:57

相關新聞︰

台南驚傳托嬰中心4個月大男嬰猝死 社會局主動報案

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市北區某家托嬰中心去年9月間發生1名男嬰不明原因嗆奶送醫後不治事件，經司法調查結果「尚難與中心照護疏失有關」，南市社會局已發函給中心，可以恢復該名托育人員職務。

這家托嬰中心在去年9月曾發生1名4個月大男嬰不明原因嗆奶送醫後不治事件。中心主任表示，全案歷經1年來的司法調查，台南市社會局已於今年10月4日發函中心，說明此案件經解剖後證實該男嬰係「支氣管肺炎引發嗆奶窒息」，並非托育人員照護疏失所致，也同意恢復該名托育人員的職務（保姆原遭台南市社會局暫停托育照顧之處分）。

中心主任表示，為避免民事訴訟造成家屬及托育人員進一步的傷害，中心也已積極與家屬透過區公所調解委員會調解，並達成和解，同時呼籲社會大眾尊重家屬及老師，外界審慎過濾切勿人云亦云臆測，也別再為此事件打擾家屬及老師。

托嬰中心在嬰幼兒教育機構的相關臉書粉專公開張貼公函，並且強調仍會一本初衷，為孩子的未來竭盡所能，持續的精進自己，希望大家能夠彼此關懷、鼓勵，共同走出陰霾，迎向未來。

據了解，去年9月間，北區某家托嬰中心發生1名4個月大男嬰不明原因死亡事件，社會局接獲通報後即指派社工人員關懷家屬，家防中心及婦兒少科也派員到托嬰中心稽查了解狀況，並主動報案交由司法調查。

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