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    首頁　>　社會

    台南驚傳托嬰中心4個月大男嬰猝死 社會局主動報案

    台南市北區某托嬰中發生男嬰不明原因死亡事件，社會局獲報到場稽查了解。（台南市社會局提供）

    台南市北區某托嬰中發生男嬰不明原因死亡事件，社會局獲報到場稽查了解。（台南市社會局提供）

    2022/09/30 18:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市北區某家托嬰中心昨天（29日）發生一名4個月大男嬰不明原因死亡事件，社會局說，昨晚接獲通報後立即指派社工人員關懷家屬，家防中心及婦兒少科今天上午派員到托嬰中心稽查了解狀況，並主動報案，全案已進入司法調查中。

    社會局說，男嬰家人8月15日起簽約委託托嬰中心照顧，昨天下午5點多，父親到托嬰中心發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，送醫院搶救仍告不治，男嬰經醫療診斷外觀尚無明顯傷勢，死亡原因不明。

    社會局指出，已主動聯繫警察機關及地檢署查辦，目前全案已進入司法調查，若經檢調單位調查相關人員確有違反兒權法行為，將另依兒權法進行裁處，在尚未釐清死亡原因前，已先請托嬰中心暫停該名托育人員執行托育照顧。

    社會局說，事發後，社工立即關懷協助，陪伴男嬰父母處理喪葬相關事宜，並視家戶需求協助連結心理諮商服務，協助創傷復原，將持續追蹤司法進度，視其需要提供司法及家庭關懷與福利服務。

    據了解，男嬰父母親都是有職業的上班族，父親是工程師，男嬰是他們的第1胎，發生意外憾事，令家人傷痛。

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