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退役上校吸收軍官當共諜！松指部少校被追加起訴

空軍松指部鄭姓少校涉共諜案，被高雄高分檢依違反國家機密保護法等罪起訴。 　（資料照）

空軍松指部鄭姓少校涉共諜案，被高雄高分檢依違反國家機密保護法等罪起訴。 　（資料照）

2023/10/18 07:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍退役劉姓上校被控吸收6名軍官涉共諜案，7人經高檢署高雄分署依違反國家機密保護法等罪起訴後，檢方又查出空軍松指部鄭姓少校涉案，並追加起訴移送法辦。

據了解，2013年間，退役劉姓上校前往中國經商期間被情治單位吸收，要他回台發展組織，並找昔日學弟或部屬刺探軍事機密，還開設空殼公司以掩護交付軍機獲取報酬。

劉嫌吸收對象以空軍、海軍為主，至2021年為止，共有現役孫姓中校等6人加入組織，其中僅1人為陸軍少校，其餘均為海、空軍中校或少校，其中劉姓退役上校等4人遭羈押禁見，另等現役少校分別以10萬至20萬元不等交保。

今年4月初，劉等7人被高雄高分檢依違反國家機密保護法等罪起訴後，高雄高分院開接押庭，龔姓少校認罪交保，劉等3人仍有串證之虞，續押解送高雄二監。

不過，承辦檢察官比對扣案證據，赫然發現其中有份機密資料，由空軍松山基地指揮部負責地勤的鄭姓少校洩露，認為他涉案情節重大，有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准，並在案情釐清後偵結追加起訴，由院方併案審理。

據悉，劉姓上校收取對岸不法利益至少數百萬元，再以情資重要性，予以孫姓中校等人2萬至10萬元不等報酬。

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