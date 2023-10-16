王婉諭揭心靈成長機構違法課程牟利千萬 檢警搜索8處負責人夫婦送辦

時代力量立委王婉諭召開「受害金額高達上千萬！揭露知名心靈成長機構驚人違法亂象」記者會。（記者王藝菘攝）

2023/10/16 16:47

首次上稿15:53

更新時間16:47（新增北檢偵辦）

〔記者黃靖媗、錢利忠／台北報導〕時代力量立委王婉諭今（16）日與多名被害人共同召開記者會，揭發知名心靈成長機構以違法課程，誘騙學生繳交高額學費，或要求學員競標負責人所配戴的物品，學員受害金額粗估上千萬元，呼籲衛福部應加強稽核，並於會後至台北地檢署提出告發。

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台北地檢署今指揮台北市警局大安分局，搜索POP心理企管顧問公司等8處，約談呂姓、黃姓負責人夫婦及職員等7人，依詐欺、心理師法及個資法等罪偵辦。

王婉諭指出，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」、「了解潛意識」等影射心理專業的內容吸引學員、課程內容也涉及心理治療範圍，都涉嫌違反心理師法。

王婉諭也指出，該機構以違法課程，誘騙眾多學員繳交高額學費，或要求學員競標呂姓負責人所配戴的高能量物品，粗估受害金額高達上千萬，且有多達30位受害學員出面親曝，其經驗或目睹該課程內容涉及性騷擾、性霸凌、集體霸凌、肢體暴力、人格羞辱等行為，導致眾多學員身心受創。

王婉諭要求衛福部，應加強稽核這類違法事件，並依法移送司法機關審理，守護民眾心理衛生安全，並於記者會後至台北地檢署提出告發，呼籲檢調單位應積極介入調查不法情事，避免更多國人受害。

被害人甲女表示，該機構課程不但要求學員畫自己的裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」、或「被性侵被騷擾之經驗」，讓她感到猶如「被性騷擾」般的不適，還有一次課程中，工作人員以她被鬼附身為由，指示眾學員毆打她；被害人乙女也指出，課程中有老師要求一群受過性侵害的女學員站出來，接著指示眾人用枕頭打女學員，並告訴受害女學員，「性侵害會發生都是自己穿太顯眼、太美而召喚和吸引來的」。

被害人丙男則說，他曾親眼目睹該機構進行高危險性的心理治療活動，例如要求學員「過火」導致跌倒燙傷、要求同學觸摸放了「綁住嘴巴的蛇」、「蟑螂」、「老鼠」的恐怖箱，代表「通過恐懼」等，導致許多學員精神崩潰，一次他協助學員送醫，機構呂姓負責人卻交代「絕對不能跟醫生說是課程造成的」，顯見其完全不願承擔課程責任。

被害人丁男表示，他已協助逾30位學員向行政院消保會申訴，學員們均反映，該機構對於學員要求退費極盡刁難，不僅會說「報名表上有寫，這個課『不能退費』，『沒來上視同放棄』」，還有可能在退費時強扣尚未使用的「高額食宿費」與20%手續費，建議中央單位與台北市政府消保官、教育、心理、稅務單位暨警察單位儘快成立專案，主動聯合稽查，協助受到不合理對待學員們，且業者在說明清楚前，應該立即勒令停止該機構進行各項課程之招生與授課行為。

衛福部對此表示，此案依法已移轉台北市政府衛生局查辦，但依據《心理師法》第，未取得臨床或諮商心理師執照，確實不應該執行心理師治療業務；教育部表示，目前台北市政府教育局已針對消保退費爭議及未立案補習班兩部分進行調查，會於10月底完成。

台北市政府教育局表示，針對消費爭議部分，教育局會協助消費者從優退費；台北市政府衛生局表示，目前案件正在調查中，並呼籲被害人將具體事證、課程內容與錄音提供衛生局，以便釐清事件。

時代力量立委王婉諭今日與多名被害人召開記者會，並向台北地檢署告發，指控知名心靈成長機構涉嫌以違法課程，誘騙學生繳交高額學費，或要求學員競標負責人所配戴的物品，學員受害金額粗估達上千萬元；台北地檢署今指揮台北市警局大安分局搜索，約談該機構職員到案。（記者錢利忠攝）

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