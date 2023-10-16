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首頁　>　社會

詐團好狠！騙光被害人現金 連不動產也換現金騙走

目前社會充斥各式詐騙犯罪手法，警方也特別加強反詐騙宣導，民眾接到不明來電、訊息，務必保持冷靜、報警查證。（記者佟振國攝）

目前社會充斥各式詐騙犯罪手法，警方也特別加強反詐騙宣導，民眾接到不明來電、訊息，務必保持冷靜、報警查證。（記者佟振國攝）

2023/10/16 13:27

〔記者佟振國／南投報導〕詐騙老梗又出新招！南投縣50歲的建築工人日前接到不明來電，指其涉及洗錢案，聽信銀行帳戶將遭監管，不僅將近200萬現金分別匯至假檢察官指定多個帳戶，又按指示將房子設定抵押向民間融資公司借款350萬元，也全數被騙走，不僅痛失550萬元，還揹負350萬元債務，真的後悔莫及。

據了解，被害人今年6月間接不明來電，自稱是檢警人員，指其涉及不法洗錢案，帳戶將遭監管，先要求加入「林檢察官的LINE群組」等候指示，不久即有假檢察官指示男子分批將銀行戶頭約200萬元現金，透過分批匯款方式至指定的多個帳戶。

銀行人員發現男子異常舉動，擔心是詐騙而報警，分局派出所警員與偵查隊刑警都親赴男子住所說明宣導，這些都是詐騙集團手法，千萬不要受騙，但男子表面向警方表示不會受騙，卻不願出具與詐騙集團的相關聯繫佐證，結果下場是被騙得更慘。

詐騙集團不僅騙光男子的現金，還謊稱男子的房子等不動產也會被凍結監管，要求轉換成現金一併匯出，保證「洗錢案」在2個月內偵結，帳戶結束監管，錢就能全數返還，男子因此將房子向民間融資公司設定抵押借了350萬元，全部匯給詐騙集團，事後發現「林檢察官」如同人間蒸發完全聯繫不上，才相信自己被詐騙報警求助，現在不僅痛失550萬元，還揹了350萬元債務，等於損失900萬元。

警方強調，檢警絕對不會以LINE或傳真公文通知傳喚，更不會去監管民眾的帳戶，若接到可疑不明的電話、簡訊或其他通訊軟體訊息，務必要先保持冷靜，可隨時撥打165反詐騙專線，或是110，或至分局派出所查證，避免受騙失金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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