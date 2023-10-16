竟把毒友棄屍「文筆亭」 地方恐慌又憤怒

竹田一座文筆亭遭人棄屍。（記者陳彥廷攝）

2023/10/16 10:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕黃姓女子在陳姓男毒友住家客廳施打海洛過量暴斃，陳男不報警，竟還夥同母親將黃女棄屍，還加工趴睡石桌姿勢掩人耳目，但仍難逃法網，陳男及陳母分遭屏東地院判刑，由於陳氏母子棄屍處所還是客家文人學子求取功名的「文筆亭」的園區內，事件直到法院判決後才曝光，是引發地方譁然，認為廟堂之地竟淪為毒蟲棄屍地點，手段不僅引發大眾恐慌，更是毫不尊重客家人重視文風高潔的傳統。

晴耕雨讀可說是客家族群傳承已久的集體精神，其中文筆亭可說是集集體理念於大成的實體建物，但也因為環境清幽，卻讓毒蟲趁虛而入至廟堂棄屍，神聖處所遭人故意棄屍玷污，是引發在地人反彈情緒。

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當地鄉民指出，文筆亭與一般的廟宇不同，但現在除旁有伯公的福德祠，亭身也有孔夫子、關公及魁斗星君等神明奉祀，加上地點位於村落交界的樞紐卻又相對清幽，每逢清晨、下午，都有民眾會前來灑掃或是散步聊天閒嗑牙，每逢考試期間，亦會有考生前來祭拜，盼能金榜題名。

鄉親說，當初疑似怕引起恐慌，因此知道此案的鄉民並不多，如今事件曝光，這才驚覺如此重要且象徵高潔文風的廟亭，還有居民心靈寄託之處所，竟遭不肖毒蟲棄屍褻瀆聖潔廟亭，批評陳男行徑令人厭惡不齒。

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