女毒友施毒暴斃 男夥同母 棄屍竹田文筆亭

陳男夥同母親將黃女運至屏東縣竹田鄉文人學子求取功名的「文筆亭」棄屍，褻瀆聖潔廟亭，引發地方譁然。（記者陳彥廷攝） 陳男將黃女棄置於此石桌，還加工偽裝成趴臥姿態。（記者陳彥廷攝）

2023/10/16 05:30

褻瀆聖潔廟亭行徑 地方譁然

〔記者陳彥廷、李立法／屏東報導〕黃姓女子在陳姓男毒友住家客廳施打海洛因過量暴斃，陳男擔心惹禍上身，竟夥同母親將黃女運至屏東縣竹田鄉文人學子求取功名的「文筆亭」棄屍，並以趴睡在石桌的姿勢掩人耳目，但終究難逃法網，陳男及陳母被屏東地院依遺棄屍體罪分別判處八個月以及六個月徒刑，陳氏母子褻瀆聖潔廟亭行徑，引發地方譁然。

偽裝趴睡掩人耳目 母子判刑

這起荒唐棄屍案發生在去年十一月十八日晚間，陳男和其母親見黃女在客廳身體僵硬，沒了呼吸及心跳，陳母原先要報警，但有毒品前科的陳男擔心被警方盯上，竟要母親別報警，還請求母親幫忙棄屍，陳母一時心軟便答應，陳男先將黃女屍體裝入大型塑膠袋，再搬上黃女前來所騎乘的白色電動機車腳踏板。

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隨後由陳男騎乘該白色電動機車在前，陳母騎乘另輛機車跟隨在後，前往位於竹田鄉文筆路與太平路口的文筆亭，母子合力將黃女從塑膠袋抬至文筆亭園區內的石桌椅處，以趴臥姿勢掩人耳目，母子倆見四下無人隨即離開現場。隔天早上五點半左右，一名到文筆亭打掃的民眾，發現石桌椅處趴臥一名女子，原以為是在睡覺，但該女子卻毫無反應，查覺有異報警處理，警方經調閱監視器後，發現陳男及陳母涉嫌棄屍，將母子倆送辦。

經法醫解剖化驗鑑定，認為黃女死於施打過量毒品，因無證據可證明黃女施用的海洛因是由陳男供應或由陳男施打，檢方偵辦後依遺棄屍體罪起訴陳氏母子。屏東地院認為母子倆見黃女已失去生命跡象，不思報警妥善處理，竟合謀棄置屍體，無視對死者應有的尊重，並使被害人曝屍公共場所，引起社會大眾恐慌，依遺棄屍體罪判處陳男八個月徒刑、陳母六個月徒刑得易科罰金，全案仍可上訴。

客家族群重視文風，屏東客家村落常見燒化字紙的「敬字亭」，竹田更擁有獨樹一格、代表齊備文房四寶的「文筆亭」，是當地文人雅士常前往祭祀聚會的場所，當地學子考試前，也習慣到文筆亭祈求金榜題名。

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