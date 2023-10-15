為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

Lexus逆向連撞13輛轎車、機車 零件四散、11人受傷

桃園中壢Lexus（左）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢Lexus（左）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

2023/10/15 15:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路、龍岡路口，今（16）日近午發生連環撞的重大車禍，30歲余姓男子駕駛Lexus（凌志）銀灰色轎車，因不明原因沿路加速衝撞並逆向至對向車道，先是撞到對向白色轎車，再波及到另外2輛轎車，而被波及的轎車再衝向路邊店家及門口的10輛機車，共造成11人輕傷。余男酒測值為0但精神狀況不佳，警方到場封鎖該路段，並針對肇事原因有待進一步釐清。

據了解，這件車禍於今日上午11點22分發生，余男駕駛Lexus銀灰色轎車逆向連撞和波及13輛轎車、機車，其中還有1輛轎車往右側些微翻車，4輛汽車受損嚴重，車殼零件、輪胎四散一地。經警方酒測余男及其他駕駛的酒測值均為0，其中，余男受有頸椎及手腳挫、擦傷和肢體無力，詳細肇事原因尚待警方釐清。

桃園市消防第二大隊龍岡分隊獲報共調派消防人員16名、消防車2輛、救護車5輛前往，現場為4輛轎車與10輛機車車禍，造成11名傷者，皆未受困、意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後，3名傷者拒送，8名傷者分別送桃園醫院、中壢天晟及聯新醫院。

8名送醫傷者，除了肇事的余，另有37歲陳姓女子左手臂疼痛、6歲陳姓女童腳踝疼痛、2歲陳姓童臉部擦傷、40歲陳姓男性胸悶，4歲楊姓女童腹部疼痛、64歲沈姓婦人臉部擦傷、39歲陳姓女子肩膀疼痛。

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

被撞這輛轎車往右側些微翻車。（記者李容萍翻攝）

被撞這輛轎車往右側些微翻車。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中機車騎士擦撞自行車倒地 遭聯結車輾壓頭部慘死
2023/10/14 23:33

台中機車騎士擦撞自行車倒地 遭聯結車輾壓頭部慘死
雲林學生專車與雙載機車相撞 79歲阿公騎士送醫不治
2023/10/13 20:14

雲林學生專車與雙載機車相撞 79歲阿公騎士送醫不治

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊
新北騎士撞垃圾車 送醫急救不治
2023/10/13 16:01

新北騎士撞垃圾車 送醫急救不治
竹縣7旬翁騎機車疑自撞電桿 送醫不治
2023/10/13 13:12

竹縣7旬翁騎機車疑自撞電桿 送醫不治
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播