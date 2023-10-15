Lexus逆向連撞13輛轎車、機車 零件四散、11人受傷

桃園中壢Lexus（左）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

2023/10/15 15:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路、龍岡路口，今（16）日近午發生連環撞的重大車禍，30歲余姓男子駕駛Lexus（凌志）銀灰色轎車，因不明原因沿路加速衝撞並逆向至對向車道，先是撞到對向白色轎車，再波及到另外2輛轎車，而被波及的轎車再衝向路邊店家及門口的10輛機車，共造成11人輕傷。余男酒測值為0但精神狀況不佳，警方到場封鎖該路段，並針對肇事原因有待進一步釐清。

據了解，這件車禍於今日上午11點22分發生，余男駕駛Lexus銀灰色轎車逆向連撞和波及13輛轎車、機車，其中還有1輛轎車往右側些微翻車，4輛汽車受損嚴重，車殼零件、輪胎四散一地。經警方酒測余男及其他駕駛的酒測值均為0，其中，余男受有頸椎及手腳挫、擦傷和肢體無力，詳細肇事原因尚待警方釐清。

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桃園市消防第二大隊龍岡分隊獲報共調派消防人員16名、消防車2輛、救護車5輛前往，現場為4輛轎車與10輛機車車禍，造成11名傷者，皆未受困、意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後，3名傷者拒送，8名傷者分別送桃園醫院、中壢天晟及聯新醫院。

8名送醫傷者，除了肇事的余，另有37歲陳姓女子左手臂疼痛、6歲陳姓女童腳踝疼痛、2歲陳姓童臉部擦傷、40歲陳姓男性胸悶，4歲楊姓女童腹部疼痛、64歲沈姓婦人臉部擦傷、39歲陳姓女子肩膀疼痛。

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢Lexus（中）逆向衝撞，13輛轎車、機車受波及連環撞11人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

被撞這輛轎車往右側些微翻車。（記者李容萍翻攝）

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