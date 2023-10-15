聚餐酒後開車 雲警取締5件酒駕當場拆卸車牌

雲林縣警察局在各路口加強取締酒駕。（雲林縣警察局提供）

2023/10/15 12:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕重罰遏止酒駕，雲林縣警察局執行取締酒駕專案勤務，昨晚共取締5件酒駕，5名駕駛酒測值都超過0.25mg/l，除依公共危險罪移送雲林地檢署外，5輛車當場被拆卸牌照並吊扣2年，期間不得上路，雲林警方強調，新法對酒駕行為加重罰則，提醒民眾酒後不開車，車主也不要隨意將車輛借人。

雲林縣警方昨天執行全國同步取締酒駕專案，取締5件酒駕案，違規者都是與親友聚餐飲酒後開車，酒測值均超過0.25，全部依公共危險罪移送。

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雲林縣警察局統計，今年1至9月縣轄內發生168件酒駕死傷交通事故，造成1死196傷；另1至9月共取締酒駕違規1120件，其中有661件被依公共危險罪移送，可見仍有許多駕駛人心存僥倖酒後開車。

雲林縣警察局強調，酒駕零容忍，政府針對酒駕修法加重罰則，酒測值達0.15除罰款機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰、汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下，均吊扣駕照1至2年，且吊扣牌照2年，另駕駛人酒測值0.25以上，同車18歲以上乘客連坐罰6000元至1萬5000元。

警方表示，新制規定查獲酒駕警方當場將車輛車牌拆卸扣牌，車輛不得行駛於道路，需僱請拖吊車拖離，呼籲用路人酒後不開車，參加餐會若有飲酒，可預約代駕或改搭計程車。

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