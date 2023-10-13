女騎士停紅燈看手機遭開罰 反嗆警「紅燈你騎過來也違規」

女騎士不滿停紅單看手機遭開罰，反嗆員警「那紅燈你騎過來也違規」，遭網友一面倒打臉。示意圖。（資料照）

2023/10/13 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名女網友因停紅燈時看手機，遭交警攔下來開罰單，沒想到這名女網友不僅質問交警，「我看時間不行嗎？」還理直氣壯的反嗆，「那紅燈你騎過來也違規」，因此上網詢問網友是否能申訴，原PO的無理行徑不僅討拍不成，還反遭網友嗆，「妳駕照是用幾隻雞去換來的呀？」

一名女網友在《爆料公社》發文，在停紅綠燈時眼見還有90秒，因此拿手機看一下時間就放回包包，交警就請這名女網友騎到旁邊，什麼都沒說就開了她一張罰單。

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女網友詢問開單原因後，得到「因為看手機」的答覆，讓原PO氣得問，「我看時間也不行嗎？」又得到否定的回答後，直接反嗆交警，「那紅燈你騎過來也違規」，而交警依然一句話都不說，並開了她一張1000元的紅單，沒想到原PO還在網路上詢問是否可以申訴。

文章曝光後，原PO理直氣壯反嗆交警的行為，讓網友幾乎一面倒打臉原PO，「很傻眼，不能使用手機的規定居然還有人不知道，妳駕照是用幾隻雞去換來的呀？」、「違規那麼明顯，乖乖繳罰單很困難嗎？真佩服妳有勇氣和臉面嘴警察紅燈騎過來」、「就是連看都不能看，警察在執勤有豁免權，乖乖去繳錢吧」。

但也有網友在留言區抱怨，「抓罪犯如果這麼認真就好了，現在的政策真的對民眾很不友善」、「專抓雞毛，偉大軍警」、「台灣的法規真的很雞掰，車輛行進間只要手持一律觸法即便是停等紅綠燈，但裝手機架划手機居然不違法」。

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