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男酒駕跑400公尺被壓制 拒測、違規、無照噴飛約20萬元

清水警分局自8月11日起加強取締酒駕，至今共取締18件。（民眾提供）

清水警分局自8月11日起加強取締酒駕，至今共取締18件。（民眾提供）

2023/08/21 10:41

〔記者歐素美／台中報導〕34歲鄭姓男子騎機車違規闖紅燈且行駛人行道，警方攔查發現其身上散發濃濃酒味，鄭男酒後還跟警察辯稱「哪裡違規？」還要警察不要碰他，隨即落跑，員警追了400公尺，將鄭男壓制逮捕，鄭男拒絕酒測，且無照駕駛，警方依道路交通處罰條例開罰，鄭男吞下近20萬元罰單。

台中市清水警分局梧棲分駐所員警鄭亘凱與警專實習生鄭新翰，本月14日夜間11點左右在梧棲區大仁路與四維路口，發現鄭姓男子（34歲）騎機車違規行駛在人行道，警方攔查後發現鄭男渾身散發濃濃酒氣，鄭男不但不表示身分，跟員警辯稱自己沒有違規，隨後藉故到一旁看手機，趁機衝向馬路中間逃逸。

警方當街追400公尺，成功壓制鄭男。由於鄭男全身酒氣疑似酒後駕車，警方告知酒測相關權利後，但鄭男堅決拒絕酒測。警方查證並發現鄭男無照駕駛，除依道路交通處罰條例規定，拒絶酒測處以18萬元，並當場吊扣機車牌照2年，，無照駕駛部分則依法處以1萬2仟元罰款，行駛人行道部分則可處600至1800元等罰款，鄭男一口氣噴飛近20萬元。

清水分局自8月11日起加強取締酒駕勤務，針對易發生酒駕時段、路段及區域，除每週規劃定點封閉式執行取締酒駕專案路檢勤務外，各分駐、派出所並「24小時全天候」加強巡守攔檢盤查，警方呼籲酒駕者切勿心存僥倖、以身試法，自8月11日至今，共取締酒駕18件。

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