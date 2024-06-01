手機藏小三裸照被抓包！人夫瞎掰：玩真心話輸到脫光

先生手機藏小三裸照，竟瞎掰玩真心話大冒險。（情境照）

2024/06/01 08:01

首次上稿 07:15

更新時間 08:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓婦人發現開計程車的先生信用卡有多筆摩鐵消費記錄，且手機內竟有同事楊女裸照，憤而對2人求償百萬，2人辯稱玩真心話大冒險，才會輸到脫光，新竹地院法官發現照片內楊女沒有緊張神情，一旁還有吹風機，認定2人侵害黃女配偶權情節重大，判連帶賠償25萬。

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結婚13年育有2名未成年子女的黃女說，先生林男與楊女都是計程車司機，去年2月起，先生信用卡帳單有多筆汽車旅館消費紀錄，她發現後，先生為自證清白，自行拿手機給她看，結果她發現手機相簿中有2人臉貼臉合照及楊女裸照，林男未多加解釋，僅事後多次說要離婚。

後來林男突然表示願回歸家庭，她以為先生真心悔改，遂同意先生要求，以她自己名義申請個人信用貸款100萬元給老公買重型機車。

不料事後老公又開始到凌晨才返家，甚至去9月起迄今都不回家，而與楊女在外租屋同居並對外宣稱為夫妻。憤而對2人連帶求償100萬元。

林男則說，手機內有楊女的裸照，是因當時在玩真心話大冒險，輸的人就脫一件，楊女輸到脫光，他則脫到只剩內褲。

法官認為，楊女在房間內正面全身全裸照片，手中並持吹風機，照片右下角裸露雙腿者則為林男，依照片顯示，林男顯係坐臥在床上，兩人為面對面，且房間內除2人外並無其他人在場，照片中楊女神態自若，並未見有因遊戲輸贏而有被迫全裸之緊張神情，亦未見有其他人在場，且楊女身為一成年女性，且具相當智識程度，倘其與林男僅為一般普通同事關係，焉有可能僅因玩遊戲而將其極具私密性之一面呈現出來？

法官認為被告上開所辯，顯已脫逸一般社會常情，係其2人所編設之卸責之詞，應不可採。

且林男手機中LINE對話內容，為了幫楊女租屋，對房仲以「老婆」稱呼楊女、又對同事表示：「我不會玩弄她（指楊女）」等情，益見2人關係已逾越一般已婚男女正常交友分際界線，達社會一般通念所不能容忍之範圍，2人間不當交往侵害黃女配偶權情節重大。

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